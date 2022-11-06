Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини – ДПСУ

Російські військові продовжили обстріли українського прикордоння Сумської та Чернігівської областей, повідомила Державна прикордонна служба вранці 6 листопада.

«Ворог накривав зі стрілецької зброї, БПЛА, мінометів та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися п’ять громад Сумщини і дві громади Чернігівщини. Внаслідок прильоту значних пошкоджень зазнали чотири будинки одного з населених пунктів громади», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, російські війська вели обстріли з боку населених пунктів РФ.

Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю РФ. Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.