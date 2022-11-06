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ВМС: на чергуванні в Чорному морі немає російських носіїв «Калібрів»

За даними президента Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України

Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі сім своїх кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет «Калібр», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет «калібр», загальний залп – 0 ракет», – йдеться в повідомленні.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів; у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 76 ракет», – додали у ВМС.

За даними ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 37 суден, з них три судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 40 суден, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

«По «Іскандерах» – це близько 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – близько 43%, по ракетах Х-101 і Х-555 – теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – ред.)», – заявив він.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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