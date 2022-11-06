Майже 500 військових, 7 танків – Генштаб про втрати Росії за добу

Росія за добу втратила близько 490 своїх військових в Україні, повідомив вранці 6 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 75 930 своїх військових.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

танків ‒ 2765 (сім за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5611

артилерійських систем – 1781 (+5)

РСЗВ – 391

засобів ППО ‒ 202

літаків – 277

гелікоптерів – 260

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3)

крилатих ракет ‒ 399

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7)

спеціальної техніки ‒ 155.

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.