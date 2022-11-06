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Майже 500 військових, 7 танків – Генштаб про втрати Росії за добу

Знищена під час контрнаступу ЗСУ російська військова техніка поблизу міста Ізюму Харківської області, 14 вересня 2022 року

Росія за добу втратила близько 490 своїх військових в Україні, повідомив вранці 6 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 75 930 своїх військових.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

  • танків ‒ 2765 (сім за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5611
  • артилерійських систем – 1781 (+5)
  • РСЗВ – 391
  • засобів ППО ‒ 202
  • літаків – 277
  • гелікоптерів – 260
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3)
  • крилатих ракет ‒ 399
  • кораблів /катерів ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7)
  • спеціальної техніки ‒ 155.

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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