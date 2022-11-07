Російські війська вивезли близько 100 дітей з інвалідністю з інтернату на Херсонщині – Генштаб

Російські військові продовжують примусово вивозити місцеве населення з окупованої частини Херсонської області на території Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 7 листопада.

«За наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової «евакуації» у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Тривають обстріли вздовж лінії зіткнення, а також удари по критичній інфраструктурі та цивільних помешканнях на різних напрямках. Штаб зафіксував чотири ракетних та 12 авіаційних ударів Росії, а також понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню від початку доби. Загалом обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

«Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй військову інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває перекидання підрозділів збройних сил Російської Федерації на територію республіки Білорусь для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ», – повідомляє командування.

Крім того, окупаційна влада Херсонщини, за зведенням, відключає електропостачання та зв’язок, намагаючись змусити місцевих жителів виїхати за межі регіону. Штаб повідомляє також про мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури російськими військовими.

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3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич і додав, що вони зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомляли, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

7 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові, перевдягнуті у цивільний одяг, займають у Херсоні приміщення мирних громадян і укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.