На Херсонщині армія РФ знову шантажує цивільних підривом дамби – ОК «Південь»

На Херсонщині армія Росії знову вдається до інформаційного шантажу цивільних, щоби змусити їх залишити територію, заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Учора (6 листопада – ред.) вони знову повернулися до шантажу цивільного населення. Бериславський район місцеві мешканці не хочуть полишати, тому вони почали знову залякувати їх підривом дамби (Каховської ГЕС – ред.). Знову робили вкиди про «обстріл» нами цивільної інфраструктури (зокрема, намагалися розігнати тему про «обстріл шлюзів»). Не маючи чіткої стратегії на полі бою, вони намагаються підтягувати інформаціні ресурси», – зазначила Гуменюк.

Загалом, за її словами, ситуація на окупованій Херсонщині залишається «складною та напруженою» через маневри військ РФ.

«Продовується переміщення особового складу й укріплення лівого берега. Вони намагаються підтягнути на правий берег так званих свіжомобілізованих, які будуть складати першу лінію оборони. Також продовжують передислокацію різних підрозділів, які гуртуються навколо Херсону. Вони готують для себе різні варіанти, в тому числі підготовлюючи інформаційний простір до так званих «жестів доброї волі», – зазначила Гуменюк.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич і додав, що вони зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомляли, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

7 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові, перевдягнуті у цивільний одяг, займають у Херсоні приміщення мирних громадян і укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.