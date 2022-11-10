Росія припинила «евакуацію» з Херсона «через відсутність охочих» – Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада.

Протягом попередньої доби українські Сили оборони відбили російські атаки поблизу Новоселівського і Макіївки Луганської області, а також Соледара, Кліщіївка, Майорська, Яковлівки, Андріївки, Білогорівки, Веселого, Невельського, Первомайського і Новомихайлівки на Донеччині.

Загалом командування зафіксувало 11 ракетних та 22 авіаційних удари з боку Росії, а також 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від них постраждали понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

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«За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат», – йдеться в заяві штабу.

Крім того, за зведенням, у Джанкої в окупованому Криму Росія переоблаштувала під військовий шпиталь цивільну лікарню, де зараз перебуває до 800 поранених російських військових.

Командування також звітує про шість ударів по російських позиціях протягом попередньої доби, а також збиття п’ятьох російських безпілотників Shahed та трьох «Орланів».