Росія вчетверо збільшила кількість своїх кораблів в Чорному морі, але ракетоносіїв немає – ОК «Південь»

Росія вчетверо збільшила кількість своїх кораблів в Чорному морі, але серед них ракетоносіїв немає, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання рашистського недофлоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. При цьому в його складі так і не з’явилось ракетоносіїв», – йдеться у повідомленні.

Вдень 9 листопада Військово-морські сили Збройних сил України повідомляли, що Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі три своїх кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет «Калібр».

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

«По «Іскандерах» – це близько 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – близько 43%, по ракетах Х-101 і Х-555 – теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – ред.)», – заявив він.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.