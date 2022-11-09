Велика Британія надає Україні приблизно 1000 додаткових ракет «земля-повітря», щоб допомогти протистояти російським атакам по інфраструктурі, повідомляє пресслужба британського уряду.

«Зобов’язання надати ще сотні ракет класу «земля-повітря» є продовженням нашої оборонної підтримки України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливих об’єктів національної інфраструктури», – розповів британський міністр оборони Бен Воллес.

Він уточнив, що Велика Британія найближчим часом завершить цю поставку Збройним силам України.

Ракети можуть використовуватись у комплексі з наявними засобами ЗСУ. Обладнання складається з пускових установок і ракет, здатне збивати повітряні цілі, зокрема, російські безпілотники та крилаті ракети.

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У жовтні Росія здійснила низку масованих ракетних атак та атак дронами по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​