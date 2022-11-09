На півдні вразили два опорні пункти російських окупантів, колону техніки та склад боєприпасів – військові

Українські військові на півдні вразили два опорні пункти російських окупантів, колону техніки та склад боєприпасів, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь» за підсумками 9 листопада.

«Нашою авіацією відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога», – йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомлялося про вибухи у населеному пункті Червоний Маяк на окупованій частині Херсонщини. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві джерела повідомив, що були влучання по штабу російських окупантів, в якому, ймовірно, перебувало командування російських підрозділів, які окупували селище. Але офіційного підтвердження цих даних немає.

9 листопада у Росії заявили про рішення відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. В Офісі президента Зеленського кажуть – Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

Водночас у соцмережах повідомлялось про звільнення ще кількох населених пунктів на Херсонщині. Генштаб наразі офіційно це не підтвердив.

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3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.