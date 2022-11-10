Стремоусова вирішили поховати не на Херсонщині, а в Криму

Загиблого в ДТП заступника голови російської окупаційної адміністрації в Херсонській області Кирила Стремоусова поховають не на Херсонщині, а в окупованому Росією Криму, повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на представника родини загиблого.

Повідомляється, що Стремоусова поховають у Сімферополі 11 листопада.

Напередодні президент Росії Володимир Путін нагородив Стремоусова російським орденом мужності посмертно.

Стремоусов, за повідомленнями російських ЗМІ та влади РФ, загинув 9 листопада у ДТП на Херсонщині.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що українська влада не може підтвердити або спростувати інформацію про загибель Стремоусова.

Після захоплення Херсонщини російськими військами Стремоусов був головним російським спікером у регіоні.

До лютневого вторгнення російської армії Стремоусов був регіональним політиком, організатором проросійських акцій і обіймав посади у місцевих відділеннях політичних рухів і партій, що орієнтувалися на Москву.