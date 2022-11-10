Херсон позбавив сну кримських колаборантів: із листів кримчан

(Рубрика «Точка зору»)

Військова ситуація в Херсоні з кожним днем стає дедалі гіршою для російських окупантів. Це дуже турбує і кримських колаборантів. Вони чудово розуміють, що втрата для окупантів Херсона – це не просто наближення ЗСУ до Криму, а свідчення нездатності російської армії утримувати окуповані території, зокрема Крим.

Сьогодні багато думок щодо розвитку театру воєнних дій навколо Херсона, але всі сходяться в одному – визволення українськими збройними силами цього міста стане не просто великою військовою перемогою, а матиме й величезний геополітичний ефект, який важко переоцінити.

Для кримських колаборантів – це кошмар, який позбавив їх сну. Як відомо, загальна властивість усіх колаборантів – вміння пристосовуватися, але й вони знають, що коли ЗСУ підійдуть до Криму, то всі теплі місця, на яких багато хто з них сидів ще до анексії Кримського півострова, стануть обвинувальним вироком на майбутніх процесах. Тому їм доведеться тікати з Криму так, як тікали з Херсона колаборанти з обласної окупаційної адміністрації. Але в сусідній Росії на них навряд чи чекають, там доведеться знову пристосовуватися й затягувати пояси. Тих, хто особливо завинив перед Україною, російська влада буде змушена видати як «добру волю» на вимогу українських правоохоронців.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) намагається активно посилювати російську оборону Херсона, але що його допомога порівняно з військовою допомогою колективного Заходу Україні?

«Наша спільна позиція полягає в тому, що захист Херсонської області дозволить забезпечити безпеку Республіки Крим. Для цього й надалі вживатимемо всіх необхідних заходів, у тому числі максимального сприяння військам, підрозділам правоохоронних структур на передовій», – повідомив Аксьонов на своїй сторінці у «ВКонтакте».

Про те, що Аксьонов дуже стривожений, свідчать його особисті відвідування передової на херсонському напрямку. 4 листопада він відвідав позиції кримських підрозділів у їхній зоні відповідальності.

«Разом із командиром полку оцінили обстановку, подивилися, чим займаються військовослужбовці, як вони облаштовані. Привезли з собою ще дві фури вантажу, в тому числі 500 спальних мішків, 1000 комплектів теплої білизни, бензопили, брус, гумові чоботи, цигарки, сухпайки, ліки та багато іншого. Тримаємо з командиром полку прямий зв'язок. Будемо й надалі допомагати нашим захисникам у всіх напрямках», – розповів своїм підписникам Аксьонов.

У Херсоні відбувається анархія та кримінальне свавілля. У місті немає жодних органів влади, включаючи самооборону чи тероборону

Ситуація в самому Херсоні стає неконтрольованою. Сьогодні в місті вже панує анархія, про це повідомляє російський воєнкор Роман Сапоньков.

«Друзі, я багато писав останніми днями, що в Херсоні відбувається анархія та кримінальне свавілля. У місті немає жодних органів влади, включаючи самооборону чи тероборону», – повідомив військор.

У місті панує цілковите безправ'я місцевих жителів. «У рамках евакуації місцевих примусово виселяють із квартир та будинків. У житло, що звільнилося, заселяються переодягнені в цивільне військові з Росії. Місцеві відбирають автомобілі для використання окупаційних військ», – повідомляє ГУР.

Про те, що звільнення Херсона ЗСУ стане колосальним ударом по всіх російських позиціях, пише колаборант із Криму Олег Царьов.

Херсон – єдиний обласний центр, який зайняла наша армія. Тепер Україна його повертає

«Піти з Херсона і зазнати колосальних, я б сказав непоправних репутаційних втрат, які ми принесемо собі самі, без бою залишивши землю, яку місяць тому гарно визнали своєю – абсурд. Піти з Херсона – подарувати козир не так Україні, як Байдену та всій західній антиросійській компанії. Херсон – єдиний обласний центр, який зайняла наша армія. Тепер Україна його повертає, уникнувши кровопролитних боїв під час штурму міста, що обороняється, і цей подарунок Демпартія США отримує напередодні виборів до Конгресу. Піти з Херсона – фактично поставити Крим під удар. Каховська ГЕС стане легкою ціллю, і немає сумнівів, що півострів знову залишиться без води», – ділиться своїми страхами з підписниками колаборант Царьов. Також він повідомляє, що російська окупаційна влада місцевим «бюджетникам заборгувала зарплату за кілька місяців».

Заступник голови окупаційної Херсонської обласної адміністрації Кирило Стремоусов (на момент виходу матеріалу стало відомо про загибель представника окупаційної адміністрації Херсонщини Стремоусова – КР) також інформував, що люди «скаржаться на труднощі в отриманні соціальної допомоги та виплат, передбачених законодавством РФ». Ось такі принади життя в «російському Херсоні та області».

У тому, що росіянам доведеться здати Херсон, упевнений український журналіст і військовий аналітик Юрій Бутусов.

Крапку в битві та у звільненні Херсона поставить українська армія, яка повністю володіє ініціативою у цій битві

«Здача Херсона означатиме нездатність Путіна перехопити ініціативу у війні навіть після повномасштабної мобілізації. Це буде величезна стратегічна поразка Росії, що продемонструє перевагу і здатність України розгромити будь-яке потужне російське угруповання. Але битва ще не завершена, ворог щосили намагається відстрочити, а за найменших шансів – уникнути поразки. Крапку в битві та у звільненні Херсона поставить українська армія, яка повністю володіє ініціативою у цій битві», – поділився своєю думкою з підписниками журналіст.

У цей час із Криму дедалі більше їде людей, особливо молодих людей, які не бажають залишатися в прифронтовій зоні. Знайома викладачка з «Кримського федерального університету» розповіла, що у виші відбулись спеціальні наради щодо масової відсутності студентів, які виїхали з Криму. Вирішено не відраховувати їх за пропуски, але якщо вони не приїдуть на складання іспитів, то там уже дати на розсуд викладачів і деканів.

Бачу, що і серед знайомих проросійськи налаштованих кримчан запанувала зневіра, вони сподівалися, що Путін має козир у вигляді атомної зброї, у разі входу ЗСУ до Криму. Але тепер риторика Кремля чітко дає зрозуміти, що там відмовилися від застосування цього виду зброї масового ураження у війні з Україною.

Зарема Сеїтаблаєва – кримчанка, блогерка (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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