Генсекретар НАТО відреагував на повідомлення про відведення військ РФ з Херсона

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на повідомлення про відведення російських військ з Херсона.

«Це частина загальної моделі або картини, яку ми спостерігали протягом останнього місяця, що Росія абсолютно втратила імпульс», – відповів він на запитання Sky News про відступ військ РФ з Херсона, повідомляє агенція Reuters.

«Але не варто недооцінювати Росію, у них все ще є можливості. Ми бачили безпілотники, ми бачили ракетні атаки. Це показує, що Росія ще може завдати великої шкоди», – додав Єнс Столтенберг.

Раніше 9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

Ще до виступу Суровікіна почали надходити повідомлення про наступ українських військ у районі Снігурівки Миколаївської області, на північ від Херсона. Повідомлялося, що російські військові підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич припускав, що зробили це, аби створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.