Зеленський застеріг Росію від підриву Каховської ГЕС: це означатиме оголошення війни світу

Президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що будь-яка спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу.



«Хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у Москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде», – сказав він у вечірньому відеозверненні.

У командуванні «Південь» 7 листопада заявили, що на Херсонщині армія Росії знову вдається до шантажу цивільного населення, залякуючи їх підривом Каховської ГЕС.

Окупаційний глава Херсонщини Володимир Сальдо у жовтні заявив, що Україна нібито готується до «масованого ракетного удару» по дамбі Каховської ГЕС, що, за його словами, спричинить масштабну повінь та руйнування цивільної інфраструктури.