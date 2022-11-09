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Зеленський застеріг Росію від підриву Каховської ГЕС: це означатиме оголошення війни світу

Каховська гідроелектростанція біля Нової Каховки. Супутникове фото Maxar. 26 лютого 2022 року

Президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що будь-яка спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу.

«Хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у Москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде», – сказав він у вечірньому відеозверненні.

Каховська ГЕС поблизу Нової Каховки на Херсонщині, 20 травня 2022 року
Каховська ГЕС поблизу Нової Каховки на Херсонщині, 20 травня 2022 року

У командуванні «Південь» 7 листопада заявили, що на Херсонщині армія Росії знову вдається до шантажу цивільного населення, залякуючи їх підривом Каховської ГЕС.

Окупаційний глава Херсонщини Володимир Сальдо у жовтні заявив, що Україна нібито готується до «масованого ракетного удару» по дамбі Каховської ГЕС, що, за його словами, спричинить масштабну повінь та руйнування цивільної інфраструктури.

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