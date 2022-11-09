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Війна

Вибори в США 2022: республіканці вириваються вперед, іде боротьба за Сенат

За попередніми даними, Республіканська партія отримає більшість у Палаті представників, а за Сенат йде боротьба
  • У США закінчується підрахунок голосів на виборах до Конгресу.
  • Під час цих виборів обирають законодавців до Сенату – 35 зі 100 сенаторів, Палату представників в повному складі, а також губернаторів.
  • Ці вибори називають проміжними, адже вони проводяться в середині президентського строку.
  • За попередніми даними, Республіканська партія отримає більшість у Палаті представників, а за Сенат йде боротьба.
  • Є побоювання, що під керуванням республіканців Конгрес може обмежити підтримку України у її намаганні відбити широкомасштабну агресію Росії.

Випуск програми Свобода Live повністю присвячений виборам в США та можливим наслідкам їхніх результатів для політики США щодо України.

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