Вибори в США 2022: республіканці вириваються вперед, іде боротьба за Сенат

У США закінчується підрахунок голосів на виборах до Конгресу.

Під час цих виборів обирають законодавців до Сенату – 35 зі 100 сенаторів, Палату представників в повному складі, а також губернаторів.

Ці вибори називають проміжними, адже вони проводяться в середині президентського строку.

За попередніми даними, Республіканська партія отримає більшість у Палаті представників, а за Сенат йде боротьба.

Є побоювання, що під керуванням республіканців Конгрес може обмежити підтримку України у її намаганні відбити широкомасштабну агресію Росії.

Випуск програми Свобода Live повністю присвячений виборам в США та можливим наслідкам їхніх результатів для політики США щодо України.