Bloomberg: у Росії еліта налякана закликами Пригожина до «сталінських репресій»

У Росії керівники великого російського бізнесу й урядовці почали побоюватися за безпеку свою і своїх сімей після того, як близький до президента РФ Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин закликав до термінових «сталінських репресій» щодо заможних росіян, які недостатньо підтримують війну проти України, пише Bloomberg.

Представники російської еліти у російській владі й бізнесі дедалі більше турбуються з приводу «небажання чи нездатності Кремля захищати своїх», стверджує Bloomberg. Підсилили занепокоєння бюрократії відкриті нападки Пригожина на високопоставлених військових і на губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова.

Деякі представники еліти навіть кажуть, що на країну можуть чекати чистки і хвиля арештів, як під час правління Сталіна. Один високопосадовець порівняв те, що відбувається в країні, з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який зазвичай передує їй. Домінантною емоцією серед вищих кіл, пише видання, є страх. Усі, з ким Bloomberg розмовляв, погодилися розмовляти лише анонімно через ризик репресій, стверджує агентство.

Співрозмовники видання вважають, що мілітаризація економіки й суспільства лише прискорюється, незважаючи на публічні заяви про те, що мобілізація закінчилася. Спеціальну комісію уряду та силових структур, створену Путіним для підтримки оборонної промисловості та армії, вони порівнюють із устроєм влади за часів Другої світової війни.

За словами людей, близьких до керівництва РФ, навіть в уряді багато хто не підтримує війну, вважаючи, що повномасштабне вторгнення було катастрофічною помилкою, яка прирікає країну на ізоляцію та слабкість, пише Bloomberg. Проте ці люди надто налякані, щоб висловлюватися про це відкрито, стверджують джерела видання. Бізнес-магнати намагаються не втручатися у політику, сподіваючись зберегти свої виробництва.

Одне з джерел у розмові з Bloomberg зазначило, що у Путіна «немає іншого вибору, окрім як покладатися на агресивних гравців, на кшталт Пригожина та Рамзана Кадирова». Кожен із них має, по суті, особисту армію, вірну їм, зазначив співрозмовник видання.

Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, зі схвалення Кремля, останнім часом публічно і різко критикують Міноборони Росії.

Євгена Пригожина називають одним із творців «ПВК Вагнера». Навесні, після кількох військових поразок російської армії на території України, «ПВК Вагнера» почала вербувати до своїх лав російських в’язнів і відправляти їх на війну. Вербуванням займається особисто Євген Пригожин, для цього він відвідав понад десять колоній у різних областях Росії.

«ПВК Вагнера» вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. При цьому бійців групи підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.