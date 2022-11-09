Єврокомісія офіційно запропонувала надати Києву 18 млрд євро в 2023 році

Європейська комісія 9 листопада офіційно запропонувала надати Україні у 2023 році до 18 мільярдів євро макрофінансової підтримки.

«Сьогодні ми створюємо новий інструмент фінансування, щоб забезпечити стабільне і прогнозоване фінансування України у 2023 році. Він складатиметься з довгострокових позик на дуже вигідних умовах до 18 мільярдів євро в рамках нашої непохитної підтримки України», – написав у твітері віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Водночас у твітері Єврокомісії йдеться про те, що ця фінансова допомога сприятиме підтримці основних державних функцій, забезпеченню макроекономічної стабільності і відновленню критичної інфраструктури України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови повідомила президентові України Володимиру Зеленському, що ЄК запропонує Європейському союзу надати Україні наступного року до 18 мільярдів євро (1,5 мільярда на місяць).

9 вересня міністри фінансів країн Європейського cоюзу підтримали надання Україні частини макрофінансової допомоги у розмірі п’яти мільярдів євро. Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні надали на початку серпня.

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