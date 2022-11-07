Єврокомісія запропонує фінансову підтримку Україні до 18 мільярдів євро у 2023-му

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує Європейському союзу надати Україні наступного року до 18 мільярдів євро (1,5 мільярда на місяць).

Фон дер Ляєн повідомила президентові України Володимиру Зеленському про свій план запропонувати пакет допомоги під час телефонної розмови 6 листопада, йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

«Обидва лідери визнали важливість забезпечення прогнозованого та регулярного фінансування основних функцій держави», – йдеться у повідомленні.

Підтримка надаватиметься у формі «дуже пільгових довгострокових позик», які також сприятимуть реформам України та її шляху до членства в ЄС, йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав розмову з президенткою Єврокомісії «дуже продуктивною».

За його словами, деталі програми макрофінансової підтримки для України будуть представлені «на тижні, що починається».

Крім того, під час розмови йшлося про допомогу у відновленні української енергетичної інфраструктури, а також про «посилення тиску на іранський режим». «Його співучасть у російському терорі має бути покарана», – сказав президент.

9 вересня міністри фінансів країн Європейського cоюзу підтримали надання Україні частини макрофінансової допомоги у розмірі п’яти мільярдів євро. Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні надали на початку серпня.