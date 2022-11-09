Європейський інвестбанк підтримує план ЄС щодо надання Україні 18-ти мільярдів – віцепрезидентка

Європейський інвестиційний банк цілковито підтримує план фінансування України на 2023-й рік, що передбачає виділення 18-ти мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі заявила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

«Європейський інвестиційний банк цілковито підтримує це передбачуване, стабільне рішення для України на 2023-й рік. Адже в Україні мають знати, якою буде підтримка наступного року. Треба сплачувати зарплати, пенсії, підтримувати роботу адміністрацій тощо. Тож, думаю, підготовка пакету Єврокомісією – досить позитивний сигнал», – сказала Червінська.

Читайте також: Фінансовий план ЄС для України, спецпакети і своєчасні транші. Ексклюзивне інтерв’ю з віцепрезиденткою ЄІБ

За її словами, попередньо план був презентований міністрам фінансів країн ЄС 8 листопада, де була присутня й віцепрезидентка ЄІБ.

«Я чула, що реакція була досить позитивною. Отже, ми цей пакет вітаємо. Сподіваємося, досить скоро він буде затверджений. Звичайно, я не можу щось заявляти від імені Єврокомісії, але з боку Європейського інвестиційного банку ми досить оптимістично налаштовані щодо пакету, і, сподіваюсь, він буде схвалений найближчим часом», – заявила Червінська.

Віцепрезидентка ЄІБ також додала, що цей пакет буде чимось на кшталт пакету екстреної допомоги, який, на її думку, міг би у перспективі утворити поєднання з кредитами Європейського інвестиційного банку.

Читайте також: Європейський інвестбанк має подвоїти зусилля у фінансуванні проєктів в Україні – віцепрезидентка ЄІБ

«Ми постійно говоримо про гранти та державне фінансування. Нам потрібно подумати про мобілізацію приватного капіталу та кредитування, адже тоді… ви зможете використовувати капітал багато разів. Якщо отримуєте тільки грант, ви витрачаєте грант і все. Тож, я вважаю, нам потрібно стратегічно подумати, як поєднати негайний пакет допомоги, що готує Єврокомісія, з перехідним фінансуванням у вигляді позик. В такому випадку можна фінансувати не тільки те, що потрібно сьогодні, а також – проєкти, які є критично важливими завтра для майбутнього України», – підсумувала Червінська.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила 7 листопада, що запропонує Європейському союзу надати Україні наступного року до 18 мільярдів євро (1,5 мільярда на місяць).