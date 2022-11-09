У Європейському інвестбанку розповіли, коли Україні чекати на наступний транш на 540 млн євро

У Європейському інвестиційному банку готові перерахувати Україні 540 мільйонів євро «хоч завтра», а зараз чекають на сигнал від української влади, яка визначить пріоритетні напрямки, де потрібне фінансування. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі сказала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

«540 мільйонів євро – це існуючий портфель, який ми хочемо перепрофілювати, щоб спрямувати його в пріоритетні галузі, які український уряд зараз вважає… першочерговими. Вони (міністр інфраструктури Олександр Кубраков і прем’єр-міністр Денс Шмигаль – ред.) говорили про мости та дороги, а також – про найбільш нагальні потреби на звільнених територіях, головно – електроенергію та знову ж таки – громадський транспорт. Отже, моє враження, що ми заплатимо 540 мільйонів євро за проєкти, пов’язані з громадським транспортом, зв’язком, і проєкти, котрі українська влада визначить пріоритетними», – пояснила Червінська.

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На уточнювальне питання кореспондентки Радіо Свобода, чи можна визначити дату, коли Україні надійде черговий транш від ЄІБ, Червінська сказала, що в банку чекають на «підготовлену документацію з української сторони, з якої буде зрозуміло, на яку галузь є бажання витратити гроші».

«Знаєте, це не просто прохання про гроші. Це дуже відповідальний аналіз…, тому що перепрофілювання означає, що ми беремо гроші з однієї галузі, з одного проєкту й перенаправляємо їх на інший, тобто – де треба збільшити фінансування, а де – навпаки. Це знання, які є з українського боку, і ми зараз працюємо. За кілька тижнів, я вважаю, будемо готові до виплати», – зауважила Червінська.

Загальна сума допомоги Європейського інвестиційного банку Україні після початку повномасштабного російського вторгнення сягає близько 1,7 мільярда євро.