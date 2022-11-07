Голова Нацбанку розповів, коли почне роботу нова місія МВФ 

Друга місія Міжнародного валютного фонду в Україні почне роботу 11 листопада, заявив голова Національного банку Андрій Пишний на брифінгу 7 листопада.

Він розповів, що у Відні пройшли «не буду казати, що прості, але цілком конструктивні» дискусії щодо питань, так чи інакше пов’язаних із фінансовою стабільністю України.

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«Остаточні домовленості будуть сформульовані за результатами другої місії, яка почне роботу 11 листопада, ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада. Ці технічні дискусії в тому числі за моєї участі та участі міністра фінансів повинні напрацювати загальний контур моніторингової програми, яка ляже в основу плану дій Національного банку на найближчі роки і стане основою, я сподіваюся, програми розширеного фінансування, на яку команда України... розраховує під час взаємодії з колегами з МВФ», – додав Пишний.

Він назвав одним із пріоритетів своєї роботи до кінця року переговори із Фондом, які повинні завершитися ухваленням рішення правління МВФ про затвердження параметрів моніторингової програми.

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«Ми сподіваємося, що грудень в цьому плані принесе позитивні новини», – зазначив голова Нацбанку.

Президент України Володимир Зеленський провів 23 жовтня телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду, в якій запевнив, що Україна «буде робити все, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової».