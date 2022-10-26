Банки стримано оцінюють перспективи відновлення кредитування в Україні через війну

У Національному банку з посиланням на щоквартальне опитування про умови кредитування повідомили, що у третьому кварталі банки й надалі констатували уповільнення кредитування через війну.

«Респонденти відзначили незначне відновлення попиту на кредити з боку бізнесу та подальше скорочення попиту з боку населення. Учасники опитування зазначили про посилення стандартів кредитування та зниження рівня схвалення заявок. Банки надалі очікують зростання попиту на короткострокові та гривневі бізнес-кредити й прогнозують посилення більшості видів ризиків», – йдеться в повідомленні регулятора.

Повідомояється, що у липні-вересні інтерес позичальників до бізнес-кредитів був стриманим, як і в першому півріччі – попит підсилювали потреби в оборотному капіталі та реструктуризації боргу.

«Попит населення на кредити дедалі скорочувався, переважно через погіршення споживчих настроїв. Цінові умови негативно впливали на попит на іпотеку – оцінки їхнього впливу історично найвищі. Стандарти кредитування домогосподарств посилювалися третій квартал поспіль, більшою мірою для іпотеки», – зазначає регулятор.

У наступні 12 місяців більшість респондентів прогнозують обмежене зростання обсягу корпоративних кредитів та очікують на подальше скорочення роздрібного кредитування, вказує НБУ з посиланням на опитування банків.

У найближчі три місяці банки очікують посилення усіх видів ризиків, окрім ризику ліквідності, резюмує НБУ.

НБУ публікує опитування про умови банківського кредитування щокварталу. Поточне опитування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня серед кредитних менеджерів 26 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 93%. Результати опитування не є оцінками чи прогнозами самого НБУ.