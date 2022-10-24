НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку у справі про розкрадання коштів «Укргазбанку»

Національне антикорупційне бюро 24 жовтня оголосило у розшук колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка.

Як додають у НАБУ, йдеться про справу щодо розкрадання понад 200 млн гривень АТ «Укргазбанк», коли Шевченко працював там.

Окрім нього, у розшук також оголошені один із його тогочасних заступників та заступник директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цього банку.

«Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук», – пояснюють у НАБУ.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Він пояснив рішення залишити посаду голови Нацбанку станом свого здоров’я. 6 жовтня Верховна Рада затвердила його звільнення.

Того ж дня НАБУ та САП повідомили про викриття протиправної діяльності службових осіб державного банку «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн. Про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких Кирило Шевченко, який з 2014 року був першим заступником голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року – головою його правління.

За даними слідства, посадовці «Укргазбанку» у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері.

Сам Шевченко назвав підозру йому неочікуваною та вважає її політичним переслідуванням.

Він також наголосив, що готовий «відповідати за кожен свій підпис», оскільки, за його словами, кожна угода, укладена «Укргазбанком» за його керівництва, була на 100% ринковою.