Шевченко: оголошення підозри від НАБУ було неочікуваним

Кирило Шевченко відреагував на повідомлення антикорупційних органів про протиправну діяльність службових осіб державного АБ «Укргазбанк» – повідомлення про підозру назвав неочікуваним.



«Інформація про оголошення підозри стала неочікуваною – я дізнався про неї зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні. Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями виявлені факти є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Кирило Шевченко заявив про готовність «відповідати за кожен свій підпис», оскільки, за його словами, кожна угода, укладена «Укргазбанком» за його керівництва, була на 100% ринковою.



Він також вважає, що проявом «політичного переслідування та зведення рахунків реанімацію саме зараз кримінальної справи, якій уже 3,5 роки».



Екскерівник державного «Укргазбанку» заявив про «позапроцесуальну природу такого переслідування», а також повідомив про формування «правової позиції з цього питання».

6 жовтня НАБУ та САП повідомили про викриття протиправної діяльності службових осіб державного банку «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн. Про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких Кирило Шевченко.

За даними слідства, посадовці «Укргазбанку» у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Він пояснив рішення залишити посаду голови Нацбанку станом свого здоров’я.

6 жовтня Верховна Рада затвердила звільнення Кирила Шевченка, який очолював НБУ з липня 2020 року. До цього з 2014 року він був першим заступником голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року він був головою правління цього банку.