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Шевченко: оголошення підозри від НАБУ було неочікуваним

Кирило Шевченко заявив про готовність «відповідати за кожен свій підпис»

Кирило Шевченко відреагував на повідомлення антикорупційних органів про протиправну діяльність службових осіб державного АБ «Укргазбанк» – повідомлення про підозру назвав неочікуваним.

«Інформація про оголошення підозри стала неочікуваною – я дізнався про неї зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні. Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями виявлені факти є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Кирило Шевченко заявив про готовність «відповідати за кожен свій підпис», оскільки, за його словами, кожна угода, укладена «Укргазбанком» за його керівництва, була на 100% ринковою.

Він також вважає, що проявом «політичного переслідування та зведення рахунків реанімацію саме зараз кримінальної справи, якій уже 3,5 роки».

Екскерівник державного «Укргазбанку» заявив про «позапроцесуальну природу такого переслідування», а також повідомив про формування «правової позиції з цього питання».

6 жовтня НАБУ та САП повідомили про викриття протиправної діяльності службових осіб державного банку «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн. Про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких Кирило Шевченко.

За даними слідства, посадовці «Укргазбанку» у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Він пояснив рішення залишити посаду голови Нацбанку станом свого здоров’я.

6 жовтня Верховна Рада затвердила звільнення Кирила Шевченка, який очолював НБУ з липня 2020 року. До цього з 2014 року він був першим заступником голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року він був головою правління цього банку.

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