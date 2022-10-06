Антикорупційні органи повідомили голові НБУ Шевченку та ще декільком особам про підозру

Антикорупційні органи України викрили протиправну діяльність службових осіб державного банку «Укргазбанк», про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких нинішній голова Національного банку України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили протиправну діяльність службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн», – йдеться в повідомленні САП у телеграмі.

Повідомляється, що про підозру повідомлено колишнім та чинним високопосадовцям банківських установ. «Дії учасників організованої групи» кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу, додали у САП.

У НАБУ кажуть, що, за даними слідства, посадовці «Укргазбанку» у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері.

«Клієнти розміщували кошти в державному «Укргазбанку» на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала… Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому «Укргазбанку», – йдеться в повідомленні.

Оскільки місцезнаходження «організатора схеми, ексголови правління «Укргазбанку», наразі невідоме, про підозру йому повідомили, залишивши повідомлення в адміністрації за місцем його роботи – в НБУ, уточнили в НАБУ.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Він пояснив рішення залишити посаду голови Нацбанку станом свого здоров’я. Сьогоднішнє повідомлення публічно ще не коментував.

Але у САП кажуть, що «факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування діючого голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України».