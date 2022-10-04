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Голова НБУ Шевченко йде у відставку

Кирило Шевченко подав заяву на розгляд президента

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.


Як вказується у заяві Шевченка, його рішення залишити посаду голови Нацбанку пов'язане зі станом здоров'я.

«У силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку», – йдеться у заяві.

Кирило Шевченко зауважує, що на роботу в НБУ він прийшов передусім як антикризовий менеджер.

«Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор. Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі», – каже він.

До ухвалення рішень про звільнення та призначення на посаду голови Нацбанку, правління НБУ продовжить виконувати свої функції та здійснювати управління діяльністю регулятора в нинішньому складі.

Кирило Шевченко очолив НБУ у липні 2020 року.

До офіційного повідомлення НБУ видання Економічна правда з посиланням на свої джерела повідомило про «усунення» Кирила Шевченка. За даними видання, останнім часом між Нацбанком та Мінфіном точилася публічна дискусія щодо обсягів «друку» гривні.

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