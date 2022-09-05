Нацбанк заборонив бізнесу купувати валюту, не використавши спершу наявну

Підприємці мають використати наявну іноземну валюту, перш ніж купувати нову – про це заявив Національний банк.

Це одне з рішень регулятора, яке набере чинності з 6 вересня.

«Національний банк визначив, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України», – повідомляє пресслужба НБУ.

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За даними регулятора, на 2 вересня 2022 року на валютних рахунках юридичних осіб у банківській системі становить 8,7 мільярда доларів США.

«Відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни», – вважають у Нацбанку.

У липні Національний банк заборонив пунктами обміну валют, які не є банками, публікувати інформацію про курс валют на табло. Заборону пояснили тоді прагненням мінімізувати спекуляції на валютному ринку в умовах війни.