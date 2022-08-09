Нацбанк повідомив про банкрутство банку «Січ»

Національний банк України визнав неплатоспроможним банк «Січ» – про це регулятор повідомив 9 серпня.

Причиною стало невиконання зобов’язань перед НБУ за кредитами фінансування через недостатність коштів.

«АТ «БАНК СІЧ» не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату», – йдеться в заяві.

За позицією НБУ, керівництво банку зрештою не вжило достатніх заходів для виконання його зобов’язань. Регулятор також заявляє про «неякісну систему корпоративного управління, неефективну бізнес-модель, ризикові операції» у роботі банку.

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«Частка фінустанови становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків станом на 01 серпня 2022 року. Віднесення АТ «БАНК СІЧ» до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України», – додають у НБУ.

Вкладники банку сукупно можуть претендувати на понад 1,2 мільярда гривень компенсації їхніх вкладів із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банк 9 серпня повідомляв про проблеми з платіжними картками, але наразі не коментував банкрутство.

Згідно з реєстром, банк «Січ» був заснований у травні 2011 року, кінцевими бенефіціарами банку є Олег Баланда та Валерій Раздорожний.