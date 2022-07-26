Націоналізація «Приватбанку»: банк заявляє про важливе рішення суду у боротьбі з колишніми власниками

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність інспекційної перевірки, яка виявила численні порушення в діяльності менеджменту «Приватбанку» до 2016 року, заявляють у пресслужбі банку.

«За результатом саме цієї перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 р. та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні», – йдеться у пресрелізі фінансової установи.

Суд задовольнив касаційну скаргу «Приватбанку» та відмовив у позові компанії, пов’язаній з колишніми власниками банку, про визнання протиправним та скасування розпорядження Нацбанку від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки.



«Це остаточне судове рішення по цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку. Ця перемога в суді підтверджує невпинну боротьбу банку за свої права і демонструє можливість дотримання верховенства права в Україні», – наголошують в «Приватбанку».

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.