Нацбанк заборонив небанківським установам повідомляти курс валют на табло

Національний банк заборонив пунктами обміну валют, які не є банками, публікувати інформацію про курс валют на табло. Про це регулятор повідомив 29 липня.

Рішення пояснили наміром мінімізувати спекуляції на валютному ринку в умовах війни. Як зазначає Нацбанк, у травні він послабив деякі обмеження щодо роботи банків у сфері торгівлі валютою, аби знизити спекулятивний тиск у готівковому сегменті. Окрім позитивного ефекту, це спричинило також «негативні тенденції зі спекулятивними ознаками у небанківському сегменті».

«Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування «банкоматного туризму». Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами», – вважають у НБУ.

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Відтак регулятор вирішив посилити вимоги щодо небанківських установ у сфері торгівлі готівкою. Інформація про встановленя курси купівлі та продажу валют повинна надаватися тільки в одному вигляді – у копії наказу про встановлення таких курсів.

«Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів. Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами», – стверджує Нацбанк.

Крім того, регулятор поновив обов’язок для таких установ надавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній або іноземній валютах. Також у цих установах повинне здійснюватися відеоспостереження.

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Також НБУ хоче посилити контроль за використанням касових апаратів при купівлі та продажу валют – для цього інформація пр використанні реєстраторів розрахункових операцій буде передаватися до центробанку.

«Відповідні небанківські установи ухиляються і практично не сплачують податок на прибуток. Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн грн за рік на весь ринок. За оцінками НБУ, в першому півріччі 2022 року середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ, становила 165 гривень на місяць», – пояснює Нацбанк.

Національний банк України з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5.

У травні Національний банк України скасував обмеження на ринку валют – зокрема обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи зможуть продавати іноземну готівку і за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні при розрахунках гривневими картками за кордоном.