НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 25% і зафіксував його

Національний банк України з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5, повідомляє пресслужба регулятора.



У НБУ пояснюють, що цей крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення, а також підтримати стійкість економіки в умовах війни.

Регулятор нагадує, що офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.

«Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни», – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

За оцінками Нацбанку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

При цьому в НБУ очікують, що корекція офіційного курсу гривні матиме «лише обмежений вплив» на прискорення темпів зростання цін, зумовлене за останні місяці насамперед наслідками війни.

У Нацбанку додають, що умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.

У травні Національний банк України скасував обмеження на ринку валют – зокрема обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи зможуть продавати іноземну готівку і за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні при розрахунках гривневими картками за кордоном.