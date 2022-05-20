Нацбанк скасовує обмеження на встановлення курсу валют на ринку

Національний банк України скасовує обмеження на ринку валют, йдеться в повідомленні регулятора 20 травня.

Відтак з 21 травня перестануть діяти:

обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи зможуть продавати іноземну готівку

обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні при розрахунках гривневими картками за кордоном

Як нагадує Нацбанк, раніше курси за цими операціями не мали відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

За оцінкою центробанку, зняття обмежень має поліпшити умови роботи учасників ринку.

«Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті», – йдеться в коментарі заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

Нацбанк також тимчасово посилив обмеження на зняття готівки з гривневих рахунків в українських банках за кордоном – тепер ліміт становить еквівалент 50 тисяч гривень на місяць замість 100 тисяч, як було раніше.

«Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже – захистити міжнародні резерви України», – пояснюють у регуляторі.

Зміни не стосуватимуться розрахунків за кордоном для оплати товарів, роботи та послуг.

Читайте також:Шмигаль закликав країни G7 підготувати закони для конфіскації активів Росії на користь України

«Попри зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби», – додає НБУ.

При цьому ліміт на зняття готівки з валютних рахунків українських банків за кордоном залишається на рівні еквіваленту 100 тисяч гривень.

Київ, який оцінює свій дефіцит бюджету в 5 мільярдів доларів на місяць, звернувся до Заходу по фінансову допомогу для свого уряду та військових зусиль у протистоянні російській агресії.