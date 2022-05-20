Єврокомісія надала Україні 600 млн євро і запропонувала додатковий кредит

Європейська комісія надала Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 600 млн євро.

«Сьогодні ми надали новий транш макрофінансової допомоги Україні розміром 600 млн євро. Попереду ще більше – ми запропонували додатковий кредит розміром 9 млрд євро для України у 2022 році. Крім надання допомоги, ми працюватимемо над платформою відновлення, щоб допомогти відбудувати Україну як вільну демократичну країну», – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттері.



Український прем'єр Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за підтримку.



«Ми переможемо та разом відновимо Україну», – обіцяє він.

Україна 8 квітня отримала від ЄС перший транш макрофінансової підтримки на 600 мільйонів євро.

У Єврокомісії повідомляли, що станом на 16 квітня загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі одного мільярда євро.