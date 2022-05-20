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Єврокомісія надала Україні 600 млн євро і запропонувала додатковий кредит

Єврокомісія запропонувала Україні додатковий кредит розміром 9 млрд євро, каже Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія надала Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 600 млн євро.

«Сьогодні ми надали новий транш макрофінансової допомоги Україні розміром 600 млн євро. Попереду ще більше – ми запропонували додатковий кредит розміром 9 млрд євро для України у 2022 році. Крім надання допомоги, ми працюватимемо над платформою відновлення, щоб допомогти відбудувати Україну як вільну демократичну країну», – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттері.


Український прем'єр Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за підтримку.

«Ми переможемо та разом відновимо Україну», – обіцяє він.

Україна 8 квітня отримала від ЄС перший транш макрофінансової підтримки на 600 мільйонів євро.

У Єврокомісії повідомляли, що станом на 16 квітня загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі одного мільярда євро.

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