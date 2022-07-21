НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Національний банк України повідомив, що зберіг облікову ставку на рівні 25%, що, на думку регулятора, дасть змогу збільшити привабливість гривневих активів завдяки її подальшому впливу на зростання ринкових ставок.

«Збільшення привабливості гривневих активів разом із корегуванням офіційного обмінного курсу до 36,57 грн за долар та додатковими заходами з економічної політики знизять попит на валютному ринку. З урахуванням запланованих надходжень офіційного фінансування це допоможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів, і відповідно, забезпечувати курсову та макрофінансову стабільність», – йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор також повідомив, що інфляція за підсумками 2022 року перевищить 30% р/р.

«У наступні роки вона суттєво сповільниться. Базовий прогноз Національного банку містить низку припущень зокрема про те, що у 2023 році відновиться логістика, знизяться ризики для бізнесу, поступово зростатимуть врожаї. Надалі зниженню інфляції сприятимуть і вщухання світової інфляції, а також жорстка монетарна політика НБУ. У 2023 році інфляція складе 20,7%, а в 2024 – 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році», – йдеться в повідомленні.

За прогнозами, НБУ у 2022 році ВВП скоротиться на третину. Темпи відновлення економіки України у 2023-2024 роках становитимуть близько 5-6% на рік.

«Подальша військова та фінансова допомога країн-міжнародних партнерів дасть змогу підтримувати обороноздатність держави та закривати значну частку бюджетних потреб у 2022 році. У 2023-2024 роках очікується подальша активна робота з міжнародними фінансовими організаціями, у тому числі запуск нової програми МВФ для підтримання платіжного балансу та макроекономічної стабільності», – повідомили в НБУ.

Раніше сьогодні Нацбанк скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% – до 36,5. Регулятор зазначив, що офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.