Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

Національний банк України значно підвищив облікову ставку – до 25% річних. Про це установа повідомила 2 червня.

Рішення пояснили метою захистити гривневі доходи та заощадження громадян, збільшити привабливість гривневих активів і стримати інфляцію під час війни.

«За відсутності належної винагороди за утримання гривневих активів посилилися загрози доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансовою системою. Девальваційні очікування громадян і бізнесу є нестійкими і чутливими до розвитку воєнної ситуації, зокрема до оперативних змін на фронті, та інших ситуативних факторів», – повідомили в Нацбанку.

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Як наслідок, щомісячні інтервенції регулятора з продажу валюти зросли з середніх 2 мільярдів доларів у березні та квітні до 3,4 мільярда в травні. Також у травні зросла різниця між ринковим та офіційним курсом валют.

У Нацбанку також звернули увагу на прискорення інфляції:

«У квітні інфляція прискорилася до 16,4% у річному вимірі, у тому числі базова інфляція – до 13% рік до року. За місяць ціни зросли на 3,1%. За попередніми оцінками Національного банку, у травні інфляція продовжила прискорення у річному вимірі», – йдеться в повідомленні.

При цьому через високі світові ціни на енергоносії глобальна інфляція також сягає рекордних рівнів, зокрема в країнах єврозони та Сполучених Штатах вона сягає понад 8% у річному вимірі.

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«Це також підживлює зростання цін на внутрішньому ринку. Попри поступове відновлення економіки тенденція прискорення інфляції зберігатиметься в найближчі місяці. Це, зі свого боку, загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень в іноземну валюту. Водночас повернення Національного банку до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям», – вважають у центробанку.

НБУ прогнозує, що підвищення облікової ставки дозволить послабити тиск на валютному ринку та стабілізувати інфляційні очікування.

У січні Національний банк збільшив облікову ставку до 10% річних.