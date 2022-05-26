НБУ пропонує заборонити колекторам стягувати борги із захисників України

Національний банк пропонує заборонити кредитодавцям та колекторським стягувати прострочену заборгованість із захисників України.

Як повідомила пресслужба регулятора, «з метою підтримки захисників і захисниць України» скеровано листа Комітетові з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з пропозицією внесення змін до закону «Про споживче кредитування».

Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та упродовж 6 місяців після його припинення заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Зазначається, що заборона вживати такі заходи поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів тощо.

Реакції Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради на відповідні законодавчі пропозиції від НБУ наразі немає.