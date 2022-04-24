У Мінветеранів розповіли, хто з добровольців отримає статус УБД

Статус УБД (учасника бойових дій) та відповідні соціальні гарантії від держави отримають ті добровольці, які брали участь у бойових діях (у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад). Про це міністр у справах ветеранів України, член Ради національної безпеки і оборони України Юлія Лапутіна заявила, як інформує пресслужба відомства, 24 квітня у Полтаві, де була з робочим візитом.

«Коли ухвалювався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні, – розказала Юлія Лапутіна. – Проте, відповідно до Порядку надання статусу, отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями».

Як повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації, де перебувала міністр, в цій області, зокрема, ведеться відповідний реєстр добровольців, які в обов’язковому порядку складають присягу, підписують контракт і проходять відповідні навчання.

Інші подробиці наразі невідомі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.