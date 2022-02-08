Чи працюють пільги для УБД в транспорті?

Ангеліна Аредова

Учасники бойових в Україні мать право їздити у транспорті безплатно. Проте, часто їм у цьому відмовляють. Водії та перевізники вигадують свої правила, за якими людина з посвідченням УБД може проїхати безкоштовно – чи мають на це право, і як діяти, якщо ви отримали безпідставну відмову?

Учасник бойових дій Андрій Тараман – засновник музею «Довкілля» у селі Олександро-Калиново Донецької області та учасник бойових дій.

Нещодавно на Костянтинівській автостанції «Податкова» касирка відмовилася видавати йому безкоштовний квиток, пояснивши це тим, що автотранспортне підприємство заборонило перевозити пільговиків.

«Зазвичай користуюся власним авто, тому можу точно сказати, коли виникла ця проблема. Близько року тому я їхав цим рейсом, показав водію посвідчення УБД, й не було жодних питань. Коли ж я звернувся до касира на автостанції і показав посвідчення УБД, вона сказала, що не може мені видати квиток, тому що це заборонило керівництво АТП 11409», – розповів Андрій.

«Я вам не можу відповісти, звертайтеся до каси», – таку відповідь ми почули на іншому кінці, коли зателефонували до цього автотранспортного підприємства.

У касі ж автостанції Радіо Донбас.Реалоії повідомили, що з пільговим квитком не може бути проблем, якщо тільки в автобусі є пільгові місця. Але запитавши, чому ж тоді чоловіку з посвідченням учасника бойових дій було відмовлено у проїзді, попросили передзвонити та вирішувати питання на місці.

Подібні випадки трапляються не лише в Костянтинівці. Жителька міста Родинське на Донеччині Оксана Мамошина наголошує, що її чоловіку також відмовляють у безплатному проїзді. Пояснюють це тим, що в салоні вже є людина з пільгою.

«Ми живемо у місті Родинське, що у Донецькій області. Тут місцева влада і перевізники поставили свої правила. Мій чоловік – інвалід війни першої групи, став сліпим після поранення. В атобусах зазвичай кажуть, що вже є пільговик, та відмовляються везти безкоштовно. Супровождення для таких пасажирів не існує», – сказала жінка.

Руслан Соцков з Рівненщини, який у 2014 служив в АТО, не так часто стикається з такими проблемами:

«У нас як це працює: якщо перед тобою зайшли три людини, то четвертому пільгове місце вже не надається. Бувають випадки, що водій каже, наче в нього вже є пільговик, то просто треба йти до каси, і вони дають квиток. Все одно можна проїхати безкоштовно. У касі вбивають твої дані й номер посвідчення УБД, тоді і видають пільговий квиток, бо не мають права відмовити», – ділиться Руслан.

Мають везти всіх, але чиїм коштом?

Відмовляти пільговикам у проїзді через брак місць незаконно, каже депутат Київської обласної ради, юрист Роман Титикало.

«Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зазначає, що учаснику бойових дій надається безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту за наявності у нього відповідного посвідчення, що надає йому право пільгового проїзду. Що стосується міжміських перевезень, то в касах автостанцій особа може отримати проїзний квиток, однак їй доведеться оплатити автостанційний збір, що пов’язаний із проїздом пасажирів загального користування», – коментує він.

Роман Титикало підкреслює, що автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом (це відсутність посвідчення УБД).

«Згідно статті 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Відмова у безоплатному проїзді можлива за відсутності пільгового документа. При посадці пасажирів водій має право перевіряти наявність документа, що надає підстави для безоплатного проїзду», – пояснює Роман Титикало.

Але правозахисник пояснює, що доволі часто є «неформальна» домовленість між місцевою владою та перевізником, що влада не буде у повному розмірі компенсувати проїзд пільговиків, а перевізник буде провозити по три пільговики в маршрутці.

Юрист зауважує, що безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом: «Це адміністративна відповідальність за ч. 7 ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Як діяти, якщо відмовили у пільговому проїзді?

Міністерство у справах ветеранів рекомендує діяти так:

уточнити назву та контактні дані перевізника, ПІБ водія. Записати номер транспортного засобу, дату, час та маршрут, на якому була отримана відмова. Інформація про перевізника часто розміщена біля водія. Після цього, якщо бажаєте продовжити проїзд, ви можете оплатити його вартість, але тоді обов’язково збережіть проїзний квиток. Наступний крок – дзвінок перевізнику. Зателефонуйте йому і спробуйте пояснити ситуацію, яка виникла з водієм.

Якщо по телефону ситуація не вирішиться, Мінветеранів радить писати заяву у трьох примірниках: до прокуратури, Укртрансбезпеки і органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут; до заяви додати копію посвідчення УБД та копію проїзного квитка, якщо довелось його купити.

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