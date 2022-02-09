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Донбас

Журналист, принимавший участие в допросе пленных военных, продолжает работать в Украине?

Журналист Сергей Шлёма общается с украинским военным, которого задержали гибридные силы России, весна 2014-го года, Бахмут

13 апреля 2014 года боевики гибридных сил России неподалеку от Бахмута (тогда еще Артемовск) остановили машину ВСУ с боеприпасами и разоружили двоих военных. Интервью с задержанными записал местный журналист. Недавно оказалось, что он продолжает работать на местном телевидении. Радио Донбасс.Реалии разобрала то видео – оно похоже на допрос – и спросило у правоохранителей, как они квалифицируют эту ситуацию.

Это видео сняли весной 2014 года в Бахмуте. В нем – пятеро участников. Один – оператор, он за кадром. Еще двое – люди в военной форме. С военными беседуют (или допрашивают?) двое. Один – неизвестный в камуфляжных штанах и с оранжево-черной ленточкой на груди. А второй себя называет так: «Моя фамилия Шлёма, я журналист телевидения, то есть, я не самооборона, не милиция».

«Ответьте как мужчина: зачем вам столько оружия?»

Первый военный сидит на стуле. Сергей Шлёма стоит над ним по правую руку, по левую расположился неизвестный с оранжево-черной ленточкой.

«Приказов штурмовать, захватывать ни я, ни мои коллеги не получали», – говорит военный. Между ним и Шлёмой происходит такой диалог (необходимо учитывать, что челове, которого допрашивают, находится под давлением, угрозой и в стрессовой ситуации – ред. ):

– Ваше звание? – спрашивает журналист.

– Подполковник, – отвечает военный.

– Товарищ подполковник, а можно узнать место вашей постоянной дислокации? – интересуется Шлёма.

– Я родом из Сумской области, город Шостка, там родился, – поясняет подполковник.

– То есть, это тайна? Военная тайна, да, скажем так? – спрашивает журналист.

– Что? – не понимает военный.

– Ваше место дислокации – это военная тайна? Вы же не хотите говорить, – утверждает Шлёма.

– Нет, вы не компрометируйте меня, – просит военный.

Подполковник рассказывает, что выполнял приказ командования, и его задержали во время перевозки оружия, которое состоит на учете в ВСУ.

«Это оружие относится и по сей день, хоть его на сегодняшний день самооборона оприходовала и куда-то там себе поставила в машину, охраняет и не возвращает, так же само, как два автомата и патроны. Это все оружие есть ценностью, которая стоит на учете в Вооруженных силах Украины», – отметил военный.

Журналист Сергей Шлёма задает вопросы задержанному гибридными силами России подполковнику ВСУ
Журналист Сергей Шлёма задает вопросы задержанному гибридными силами России подполковнику ВСУ

Журналист Сергей Шлёма на это реагирует такими словами: «Это все политика. Вы можете ответить за себя, как военный, как мужчина: зачем вам столько оружия?»

Подполковник просит не задавать таких вопросов.

«Людей можно понять»?

Второй военный называет свое звание: старшина. На вопрос журналиста о дислокации части отвечает: во Львове. Говорит, что не знает, что вез и куда вез: «просто сел за руль и поехал».

Человек с оранжево-черной лентой на груди поясняет старшине: мол, в Славянске на блокпостах расстреляли людей, поэтому военных и задержали.

«То же самое люди могли сделать с вами», – говорит неизвестный старшине. А когда задержанный подполковник замечает: люди его уложили лицом в грязь, Шлёма говорит подполковнику: «Вы видите, как мы живем: у нас гибнут люди мирные, без оружия гибнут. И людей, наверное, можно понять, когда их на всю страну обзывают «сепаратистами» и «быдлом», и готовы атомной бомбой их крушить».

На самом деле, на тот момент вооруженными группировками были захвачены органы власти уже в нескольких городах Донбасса.

Мы связались с Сергеем Шлёмой по телефону, чтобы представить его позицию в этом материале. Но от комментария журналист отказался.

На этот момент у редакции нет информации о судьбе украинских военных, с которыми разговаривал Шлёма.

Дело расследуют, подробности не говорят

Мы поинтересовались у СБУ: известно ли им об этом видео, расследуют ли участие в нем Сергея Шлёмы. В ответ на запрос Радио Донбасс.Реалии в спецслужбе сообщили, что видео с украинскими военными и журналистом исследовали в рамках уголовного производства от 6 мая 2019 года по ч.1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины: это препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, максимальное наказание – до 8 лет тюрьмы.

В спецслужбе расследовали факт того, что 13 апреля 2014 года группа неустановленных лиц блокировала автомобиль ВСУ, а также разоружила двоих военнослужащих, которые перевозили боеприпасы.

Однако, отметили в СБУ, дело переквалифицировали в ч.2 ст. 262 – воровство, присвоение огнестрельного оружия. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Теперь расследованием занимается полиция Бахмута.

В полиции Бахмута отказали в предоставлении информации, обосновав тем, что доступ к ней ограничен.

«Они убивали информацией»

Ссылку на это видео нам прислал Владимир Березин, журналист константиновской газеты «Провинция» и общественный деятель.

Березин вспоминает, что видел этот сюжет еще в 2014 году по местному ТВ. И тогда был шокирован, ведь увиденное напомнило не интервью, а, по выражению Березина, допрос с пристрастием.

«Понимаете, это главное: в информационной войне эти люди, – они стреляли. И они убивали, убивали информацией. Это главное», – вспоминает эмоции восьмилетней давности Березин.

По мнению общественного деятеля, видео надо показывать на факультетах журналистики как пример языка вражды: «Это как пример того, как человек, который считал себя журналистом, на самом деле был просто российской марионеткой и, фактически, предал родину».

Как журналисты работали в Бахмуте в 2014-м

Гаяне Авакян, координаторка онлайн-журнала «Свои.City», весной 2014 года была главным редактором сайта города Артемовска (после переименования Бахмут). «06274». От первых митингов и до освобождения города от оккупации гибридных сил России журналисты сайта работали и никуда не выезжали, вспоминает Гаяне.

Первый День Государственного Флага Украины в Бахмуте после освобождения города от оккупации гибридных сил России, 23 августа 2014 года
Первый День Государственного Флага Украины в Бахмуте после освобождения города от оккупации гибридных сил России, 23 августа 2014 года

А как сотрудники городских СМИ отнеслись к боевикам?

«Были те, кто откровенно поддерживал сепаратистов: говорили, что работали в штабе, подсчитывали голоса на незаконном так называемом «референдуме»; хвалились, что пили коньяк в захваченной боевиками прокуратуре; ходили на пророссийские митинги с российскими флагами, но прятали их в рукавах, говоря: ну я же журналист, не могу же я всем показывать этот флаг. Они были привлечены к работе местного штаба Партии Регионов и тесно сотрудничали с теми людьми, которые потом захватывали администрацию», – делится журналистка.

Также Гаяне вспоминает подробности истории с захватом украинских военных: «Тогда грузовик украинских военных, которые перевозили оружие, остановили пророссийские боевики. И вместе с журналистами они были. То есть, это засняли на камеру для того, чтобы показать: мол, «хунта» начинает готовиться к убийствам и войне. И мы увидели материал об этом уже на ресурсах ТРК «Заказ»: журналист Сергей Шлема, фактически, допрашивал украинских военных».

А еще Гаяне уточняет: так называемый «комендант» Артемовска «Велес» дважды собирал прессконференции в захваченном здании прокуратуры. И тогда некоторые журналисты спрашивали: какая помощь вам нужна, как записаться в ваши ряды. После освобождения Бахмута этих людей допрашивали спецслужбы. Но все работают и дальше.

Это не журналистская работа, но ответственность тут скорее моральная – медиаэксперт

Видео с участием украинских военных и журналиста мы попросили прокомментировать Галину Петренко, директорку ОО «Детектор медіа».

«Я вообще не могу себе представить ситуацию, в которой любые силовики: либо военные, либо правоохранительные органы, либо террористы – сказали, что они не могут сами провести допрос, и, мол, давай как независимый журналист ты нам поможешь, – размышляет Галина Петренко. – Такое сотрудничество в принципе невозможно, если мы себе представляем (как человек утверждает), что он там находился независимо. Поэтому я не думаю, что это была журналистская работа, и что это было интервью».

Бахмут после освобождения, 2017 год
Бахмут после освобождения, 2017 год

Какая ответственность должна быть? Директорка «Детектор медіа» говорит, что, скорее всего, никакой юридической – но должна быть ответственность моральная. Если этот материал придать огласке, то коллеги могут не захотеть работать с таким сотрудником. А в большем идеале, по выражению Галины Петренко, зрители должны понимать: чьи материалы они хотят читать или смотреть, а чьи – нет. Кому они могут доверять, а кому – нет.

«Человек, который, возможно, сотрудничал с террористами, может не доносить достоверную информацию до своей аудитории», – убеждена эксперт.

О том, как расследуются преступления 2014 года, вы можете больше почитать в материалах здесь.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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