Журналист, принимавший участие в допросе пленных военных, продолжает работать в Украине?

13 апреля 2014 года боевики гибридных сил России неподалеку от Бахмута (тогда еще Артемовск) остановили машину ВСУ с боеприпасами и разоружили двоих военных. Интервью с задержанными записал местный журналист. Недавно оказалось, что он продолжает работать на местном телевидении. Радио Донбасс.Реалии разобрала то видео – оно похоже на допрос – и спросило у правоохранителей, как они квалифицируют эту ситуацию.

Это видео сняли весной 2014 года в Бахмуте. В нем – пятеро участников. Один – оператор, он за кадром. Еще двое – люди в военной форме. С военными беседуют (или допрашивают?) двое. Один – неизвестный в камуфляжных штанах и с оранжево-черной ленточкой на груди. А второй себя называет так: «Моя фамилия Шлёма, я журналист телевидения, то есть, я не самооборона, не милиция».

«Ответьте как мужчина: зачем вам столько оружия?»

Первый военный сидит на стуле. Сергей Шлёма стоит над ним по правую руку, по левую расположился неизвестный с оранжево-черной ленточкой.

«Приказов штурмовать, захватывать ни я, ни мои коллеги не получали», – говорит военный. Между ним и Шлёмой происходит такой диалог (необходимо учитывать, что челове, которого допрашивают, находится под давлением, угрозой и в стрессовой ситуации – ред. ):

– Ваше звание? – спрашивает журналист.

– Подполковник, – отвечает военный.

– Товарищ подполковник, а можно узнать место вашей постоянной дислокации? – интересуется Шлёма.

– Я родом из Сумской области, город Шостка, там родился, – поясняет подполковник.

– То есть, это тайна? Военная тайна, да, скажем так? – спрашивает журналист.

– Что? – не понимает военный.

– Ваше место дислокации – это военная тайна? Вы же не хотите говорить, – утверждает Шлёма.

– Нет, вы не компрометируйте меня, – просит военный.

Подполковник рассказывает, что выполнял приказ командования, и его задержали во время перевозки оружия, которое состоит на учете в ВСУ.

«Это оружие относится и по сей день, хоть его на сегодняшний день самооборона оприходовала и куда-то там себе поставила в машину, охраняет и не возвращает, так же само, как два автомата и патроны. Это все оружие есть ценностью, которая стоит на учете в Вооруженных силах Украины», – отметил военный.

Журналист Сергей Шлёма на это реагирует такими словами: «Это все политика. Вы можете ответить за себя, как военный, как мужчина: зачем вам столько оружия?»

Подполковник просит не задавать таких вопросов.

«Людей можно понять»?

Второй военный называет свое звание: старшина. На вопрос журналиста о дислокации части отвечает: во Львове. Говорит, что не знает, что вез и куда вез: «просто сел за руль и поехал».

Человек с оранжево-черной лентой на груди поясняет старшине: мол, в Славянске на блокпостах расстреляли людей, поэтому военных и задержали.

«То же самое люди могли сделать с вами», – говорит неизвестный старшине. А когда задержанный подполковник замечает: люди его уложили лицом в грязь, Шлёма говорит подполковнику: «Вы видите, как мы живем: у нас гибнут люди мирные, без оружия гибнут. И людей, наверное, можно понять, когда их на всю страну обзывают «сепаратистами» и «быдлом», и готовы атомной бомбой их крушить».

На самом деле, на тот момент вооруженными группировками были захвачены органы власти уже в нескольких городах Донбасса.

Мы связались с Сергеем Шлёмой по телефону, чтобы представить его позицию в этом материале. Но от комментария журналист отказался.

На этот момент у редакции нет информации о судьбе украинских военных, с которыми разговаривал Шлёма.

Дело расследуют, подробности не говорят

Мы поинтересовались у СБУ: известно ли им об этом видео, расследуют ли участие в нем Сергея Шлёмы. В ответ на запрос Радио Донбасс.Реалии в спецслужбе сообщили, что видео с украинскими военными и журналистом исследовали в рамках уголовного производства от 6 мая 2019 года по ч.1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины: это препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, максимальное наказание – до 8 лет тюрьмы.

В спецслужбе расследовали факт того, что 13 апреля 2014 года группа неустановленных лиц блокировала автомобиль ВСУ, а также разоружила двоих военнослужащих, которые перевозили боеприпасы.

Однако, отметили в СБУ, дело переквалифицировали в ч.2 ст. 262 – воровство, присвоение огнестрельного оружия. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Теперь расследованием занимается полиция Бахмута.

В полиции Бахмута отказали в предоставлении информации, обосновав тем, что доступ к ней ограничен.

«Они убивали информацией»

Ссылку на это видео нам прислал Владимир Березин, журналист константиновской газеты «Провинция» и общественный деятель.

Березин вспоминает, что видел этот сюжет еще в 2014 году по местному ТВ. И тогда был шокирован, ведь увиденное напомнило не интервью, а, по выражению Березина, допрос с пристрастием.

«Понимаете, это главное: в информационной войне эти люди, – они стреляли. И они убивали, убивали информацией. Это главное», – вспоминает эмоции восьмилетней давности Березин.

По мнению общественного деятеля, видео надо показывать на факультетах журналистики как пример языка вражды: «Это как пример того, как человек, который считал себя журналистом, на самом деле был просто российской марионеткой и, фактически, предал родину».

Как журналисты работали в Бахмуте в 2014-м

Гаяне Авакян, координаторка онлайн-журнала «Свои.City», весной 2014 года была главным редактором сайта города Артемовска (после переименования Бахмут). «06274». От первых митингов и до освобождения города от оккупации гибридных сил России журналисты сайта работали и никуда не выезжали, вспоминает Гаяне.

А как сотрудники городских СМИ отнеслись к боевикам?

«Были те, кто откровенно поддерживал сепаратистов: говорили, что работали в штабе, подсчитывали голоса на незаконном так называемом «референдуме»; хвалились, что пили коньяк в захваченной боевиками прокуратуре; ходили на пророссийские митинги с российскими флагами, но прятали их в рукавах, говоря: ну я же журналист, не могу же я всем показывать этот флаг. Они были привлечены к работе местного штаба Партии Регионов и тесно сотрудничали с теми людьми, которые потом захватывали администрацию», – делится журналистка.

Также Гаяне вспоминает подробности истории с захватом украинских военных: «Тогда грузовик украинских военных, которые перевозили оружие, остановили пророссийские боевики. И вместе с журналистами они были. То есть, это засняли на камеру для того, чтобы показать: мол, «хунта» начинает готовиться к убийствам и войне. И мы увидели материал об этом уже на ресурсах ТРК «Заказ»: журналист Сергей Шлема, фактически, допрашивал украинских военных».

А еще Гаяне уточняет: так называемый «комендант» Артемовска «Велес» дважды собирал прессконференции в захваченном здании прокуратуры. И тогда некоторые журналисты спрашивали: какая помощь вам нужна, как записаться в ваши ряды. После освобождения Бахмута этих людей допрашивали спецслужбы. Но все работают и дальше.

Это не журналистская работа, но ответственность тут скорее моральная – медиаэксперт

Видео с участием украинских военных и журналиста мы попросили прокомментировать Галину Петренко, директорку ОО «Детектор медіа».

«Я вообще не могу себе представить ситуацию, в которой любые силовики: либо военные, либо правоохранительные органы, либо террористы – сказали, что они не могут сами провести допрос, и, мол, давай как независимый журналист ты нам поможешь, – размышляет Галина Петренко. – Такое сотрудничество в принципе невозможно, если мы себе представляем (как человек утверждает), что он там находился независимо. Поэтому я не думаю, что это была журналистская работа, и что это было интервью».

Какая ответственность должна быть? Директорка «Детектор медіа» говорит, что, скорее всего, никакой юридической – но должна быть ответственность моральная. Если этот материал придать огласке, то коллеги могут не захотеть работать с таким сотрудником. А в большем идеале, по выражению Галины Петренко, зрители должны понимать: чьи материалы они хотят читать или смотреть, а чьи – нет. Кому они могут доверять, а кому – нет.

«Человек, который, возможно, сотрудничал с террористами, может не доносить достоверную информацию до своей аудитории», – убеждена эксперт.

О том, как расследуются преступления 2014 года, вы можете больше почитать в материалах здесь.

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