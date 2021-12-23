Последнее продление: «Ощадбанк» отвечает Донецку и Луганску про пенсии-2022

«Ощадбанк» до 31-го марта 2022-го года включительно продлил срок действия старых пластиковых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска. «Решение о продлении действия этих карт принято в последний раз», – заявили в банке. Раньше «Ощадбанк» собирался заблокировать старые карты переселенцев с 1 января 2022-го года. Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020-го года под предлогом борьбы с коронавирусом фактически закрыли все КПВВ со свободной Украиной. Чтобы получить новую карту, как этого требует банк, пенсионерам нужно ехать больше суток через территорию России. Только на подконтрольной части Донецкой области ждут своих владельцев более сотни тысяч новых карточек.

Это последнее продление? Как получить карту за своего родственника? В эфире Радио Донбасс.Реалии жителям ответили начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Ивенко, координатор горячей линии «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук и бывший заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Георгий Тука.

– Почему «Ощадбанк» решил продлить срок действия старых карточек на 5 месяцев?

Светлана Ивенко: Хочу напомнить, что на протяжении последних двух лет с начала карантина «Ощадбанк» искусственно продолжал термин действия банковских карт. Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратится. То есть уже было два года, чтобы получить эти карточки. Последнее решение приняли из-за решения власти про продолжение адаптивного карантина.

– Если правительство продлит еще раз адаптивный карантин, срок действия карточек продлится?

Светлана Ивенко: Сегодня принято решение, что на период действия карантина и после его окончания еще 30 дней «Ощадбанк» не будет проводить идентификацию для переселенцев. Банк понимает свою социальную ответственность. Только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ, Новотроицкое, и то раз в два дня. В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам.

– Но более 100 тысяч карточек продолжают ждать своих владельцев?

Светлана Ивенко: Да, это так. Но эту статистику можно по-разному трактовать. Люди, которые обращаются к нам в последнее время, получают карточки как лично, так и по поручению других граждан.

– А как это происходит? Кто имеет право получить по доверенности карточку?

Светлана Ивенко: Сегодня более 20% людей обращаются не только за своей карточкой, но и по доверенности. Есть общепринятая практика, предусмотренная Гражданским кодексом Украины. Доверенность должна быть нотариально заверенной, ее можно сделать и вне территории Украины (например, в России, но не на оккупированной территории – ред.). Любой может проконсультироваться в отделении «Ощадбанка», также можно позвонить на бесплатную горячую линию (0800-210-800) или написать в чат-бот. Каналов связи вроде бы хватает.

– О чем спрашивают люди, когда звонят к вам на горячую линию?

Виолетта Артемчук: Как по закону получить доверенность, если человек проживает на оккупированной территории и не может выехать? Я скажу, что никак: доверенности, выданные оккупационными администрациями «ЛДНР», – это не доверенности, потому что нет, собственно говоря, таких государств. Да, там работают какие-то нотариусы, выдаются доверенности, но они действуют только там. Человека проще вывезти на российские территории, но если он лежачий, маломобильный – это очень сложно.

Те, кто к нам обращаются, не до конца верят, что это последнее продление, ведь два года же продляли. Очень радуются, что не нужно ехать, и когда мы говорим, что, возможно, это последнее продление – в ответ получаем «Они всегда так заявляют». Если на 100% решено, что больше продлений не будет, нужно намного активнее коммуницировать, потому что люди не верят.

– Светлана, а вы не исключаете еще одно продление?

Светлана Ивенко: Сегодня конечная дата – 31 марта 2022-го. Еще раз призываю людей обратится в отделения «Ощадбанка». Мы еще в ноябре-декабре отправили смс всем клиентам с датой и временем, когда они могут обратится в отделение банка. Понимаем, что не у всех выйдет, тогда обязательно свяжитесь с нами. Мы передали эту информацию и на КПВВ, также идет работа через СМИ.

Слушатель из Бахмута: Получение пенсий слишком затруднено, зачем при Зеленском в 2019-м изменили справку переселенца, которую теперь нужно переоформить? Этого никто сделать не может. Я переоформил эту справку и в течении двух лет добивался денег, которые мне задолжали, а есть же люди в Донецке, которые не могут переоформить свои справки.

Слушательница с оккупированной территории: Очень рада, что продлили переселенцам до 1 апреля. Большая часть людей у нас выезжает в Куйбышево (Ростовская область, прямо на границе с оккупированной территорией), за 8 тысяч гривен им предлагают сделать доверенность. Это не лежачим, а обычным пенсионерам. Где такую сумму взять... И неужели банк приймет доверенность с российской печатью?

Светлана Ивенко: Между Украиной и Россией еще с 90-х действует договор о правовой помощи, как и с другими странами. По нему, доверенности, выданные в других странах, принимаются. Но они должны быть составлены правильно, согласно требованиям Гражданского колекса.

– А свою карточку можно получить в любом отделении банка, и как узнать, где она вообще хранится?

Светлана Ивенко: В смс, о котором говорили ранее, написано, в каком отделении клиента ожидает карта, и куда можно обратится. Но если пенсионеру будет удобнее получить свою карту в другом месте, он должен обратится в любое отделение в этом городе. На протяжении трех дней карта будет в нужном отделении.

Слушательница с неподконтрольной территории: Станица Луганская постоянно пропускает пенсионеров, а вот КПВВ в «ДНР» совершенно закрыты. Люди не могут отсюда выехать. Пушилину просто наплевать на пенсионеров. Сколько люди не обращаются, ему наплевать. Вот в чем вся проблема: люди боятся, а через Россию очень дорого ехать и очень далеко, невероятно сложно. Когда же решится этот вопрос, мы просто не знаем!

Георгий Тука: мне кажется, все действия оккупационной администрации направлены на то, чтобы оторвать неподконтрольные территории все больше и больше. Никакого оптимизма, основываясь на достоверной информации, не имею.

– А почему бы не выпустить пар? Люди недовольны, звучит фамилия Пушилина.

Георгий Тука: Так людей пытаются с каждым днем все более и более интегрировать в российское пространство. Конечно, в противостоянии телевизора и холодильника побеждает холодильник, несмотря на пропаганду. Пенсионеры понимают, что их кинули, потому что до этого они могли абсолютно легально получать законно заработанную пенсию в Украине – конечно, теперь они недовольны.

– Есть ли сейчас технологии, методы верифицирования удаленно пенсионеров?

Светлана Ивенко: Я знаю, что этот вопрос обсуждается органами власти, как только что-то будет, мы, конечно, приймем это к выполнению, но пока решений нет.

Георгий Тука: Насколько я понимаю этот процесс, пока что такой возможности технически нет ни у нас, ни у служб оккупационной администрации. Хочу напомнить, что процесс верификации ввели после того, как произошло огромное количество случаев, когда уже умершие люди еще месяцами получали пенсию.

– Светлана, а какая главная причина нежелания продлевать карточки, мошенничество?

Светлана Ивенко: К сожалению, и сегодня случается подобное, и мы не можем проверить, жив наш клиент или нет. Поэтому эти решения приняты, чтобы защитить как государственные средства, так и имущество пенсионеров.

Пенсионер Геннадий из Белой Церкви: Почему работоспособное население Украины должно содержать людей на оккупированной территории, почему работоспособное население оккупированных не содержит своих пенсионеров?

Георгий Тука: Поверьте, на эмоциональном уровне я даже с сочувствием отношусь, когда подобное вопросы задают пенсионеры на контролируемой территории Украины. Они сводят концы с концами. Но наш Пенсионный фонд пополняется не только силами работоспособного населения, в нем постоянно формируется дефицит, который покрывает общенациональный бюджет. Также должен заметить, что согласно положений ЕС и цивилизованного мира пенсия, заработанная человеком на протяжении жизни, не является собственностью страны – это отсроченные накопления этого человека. Государство обязано эти деньги вернуть человеку. Вместе с тем, надеюсь, вы согласитесь: как еще по-людски относиться к человеку, который 30-40 лет проработал и платил все взносы? Сейчас отказаться от них совсем негуманно.

Над текстом работал Артур Гмыря

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