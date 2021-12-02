Правда ли, что в Донецке отберут выплаты у тех, кто получает украинскую пенсию?

Артур Гмыря

«Восточная правозащитная группа» сообщает, что подконтрольные России администрации на Донбассе разработали ряд мер, чтобы лишить пенсионеров пенсий. Источником, как говорят в организации, стали люди из ОРДЛО, которые уже столкнулись с этой проблемой. Радио Донбасс.Реалии опросило местных жителей и волонтеров, работающих с ними: есть ли повод тревожиться?

Что за меры

«Пенсионный фонд» оккупационной администрации якобы планирует проверять, получают ли пожилые люди пенсии на подконтрольной Украине территории. Если обнаружат – их пенсия от группировки «ДНР» будет аннулирована.

Также, по словам руководителя «Восточной правозащитной группы» Павла Лисянского, пенсионеры, которые долго не снимали пособие от «ДНР», должны документально подтвердить, что они не выезжали на подконтрольную Украине территорию. Если ездили – объяснить причину отъезда.

Такого «документа» на сайтах группировки нет, но Павел Лисянский уточняет: «Далеко не все документы оккупационных администраций находятся в открытом доступе, наши источники его обнаружили».

Пугают людей?

С октября к нам звонят с вопросом: а правда ли будут лишать пенсий? Если они начнут практиковать подобное, может начаться серьезное международное давление

«Нам пока не говорили о лишении пенсии или пособия от «ДНР», как о свершившемся факте, но с октября к нам звонят с вопросом: а правда ли будут лишать пенсий? Но ни одного происшествия такого у нас еще не было, – рассказывает директор «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук. – Мы обсуждали пару раз возможность подобного с коллегами. Мы не можем знать про намерения подконтрольной России администрации, но мне кажется, что это очередная волна устрашения местного населения. Возможно, это специально запущенный слух, чтобы запугать людей. Если они начнут практиковать подобное, может начаться серьезное международное давление», – считает волонтерка.

Менеджерка по вопросам адвокации Stabilization Support Services Валерия Вершинина также говорит, что свидетелей лишения выплат не встречала: «Они говорят, что якобы у них есть приказ пенсионного фонда, который мы не видели, на проверку людей, которые не снимали пенсии дольше трех месяцев. Но никаких подтверждений этому я не встречала. К нам люди, пострадавшие от подобного персонально, или с информацией о таком – не обращались. К тому же, КПВВ почти не работает, и к нам в принципе сейчас очень мало людей обращается».

Мария Красненко, юристка организации «Громадський холдинг «Група впливу» отвечает нам еще лаконичнее: «К нам подобных обращений точно не было, хоть о слухах на неподконтрольной Украине территории – слышали».

А как вообще обнаружить у человека украинскую пенсию?

Павел Лисянский рассказывает и о возможном механизме выявления пенсионеров, которые получают украинскую пенсию:

«Здесь, на самом деле, нечего искать, метод очень прост: люди пенсионного возраста, которые три-четыре раза в течение года выезжают на подконтрольную Украине территорию на несколько дней или пользуются услугами «обнальщиков», все давно в списках «МГБ» как украинские пенсионеры. А цель проста: сделать все, чтобы в Украину они не выезжали и пенсии не получали», – объясняет правозащитник.

Знают ли об этом люди в оккупации

Пособие вовремя выплачивают. Но у нас о таком не говорят

«Ничего такого не слышал. Ко мне лично никто не приходил и никуда не вызывал, надеюсь, так и будет, моих друзей тоже. Пособие вовремя выплачивают. Но у нас о таком не говорят: все живут хорошо, улыбаются и танцуют. У нас, как в СССР, политика за закрытыми дверями, и народ ничего не знает», – рассказывает пенсионерка из Макеевки (получает украинскую и «днровскую» пенсию) Светлана Сергеевна.

У нас и так большинство престарелых бабушек и дедушек украинскую пенсию не получают – у них просто нет никакой возможности туда попасть

«У нас и так большинство престарелых бабушек и дедушек украинскую пенсию не получают – у них просто нет никакой возможности туда попасть, – комментирует новую угрозу другая местная пенсионерка, Ольга. – Я к детям иногда выбираюсь, и у них прописана, поэтому так часто ездить не нужно – повезло. Но в последний раз, в августе, ехала через Россию со взятками на границах, потому что от наших штабов (боевики выдают спецразрешение на пересечение КПВВ – ред.) никаких разрешений не дождешься. Только не думаю, что каждый может такое выдержать и денежно себе позволить», – рассказывает пенсионерка.

Также в разговоре с журналистом Радио Донбасс.Реалии работник «пенсионного фонда» в Донецке сказал, что ничего не слышал о таком принятом или готовящемся решении.

Варианты развития событий

С начала пандемии подконтрольные России группировки практически не выпускают людей на свободную часть страны. В первые месяцы КПВВ закрыла и Украина – однако уже год как открыла не только все существовавшие, но и два новых. Формирования «ЛДНР» из существующих семи пунктов пересечения очень ограниченно открыли только два: чтобы пересечь их, нужно получить разрешения от так называемых штабов (есть ограниченный перечень оснований для этого). На данный момент жителям оккупированных территорий проще добраться в Украину полулегальным перевозками через Россию. Из действий оккупационных администраций видно: они стремятся как можно больше изолировать жителей Донецка и Луганска от Украины.

Если все же информация о мерах, которые готовит «ДНР», правдива, это еще больше оторвет людей, проживающих на неподконтрольной Украине территории: они не смогут возобновлять пенсионные карточки после открытия КПВВ, которое рано или поздно произойдет. В худшем же варианте, если человека лишат пенсии от оккупационной администрации, его могут уже и не выпустить через «ЛДНР» в свободную Украину.

«Ощадбанк» собирался не продлять банковские карты переселенцев после 1 января 2022 года, но, по сообщению члена украинской делегации в ТКГ Виктории Страховой, Кабмин намерен потребовать от банка продлить их до апреля. Но так или иначе, за новыми карточками людям необходимо будет выехать – как и для того, чтобы снять деньги в банкомате.

Но даже если это лишь брошенный «в народ» слух, такое запугивание уже дает результаты: ведь к украинским правозащитным организациям обращаются напуганные люди, чтобы узнать, правда ли это.

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