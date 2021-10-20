«Ощадбанк» и карты оккупированных украинцев: пенсионеры без денег не останутся

Пенсии переселенцам будут начисляться и после 1 января 2022 года. То, что «Ощабанк» больше не продляет действие просроченных карт, никак на это не повлияет, уверяет украинская власть. Конечно, чтобы снять эти деньги, нужно будет получить новую карту – но с самими пенсиями все будет в порядке. Чтобы ответить на ваши вопросы, которые «посыпались» после решения «Ощадбанка», Радио Донбасс.Реалии растормошило госструктуры и многих экспертов – теперь рассказываем, как обстоят дела. Сразу о главном: выплаты могут прекратить, только если пенсионер не прошел верификацию – однако, до окончания карантина она отменена, то есть ваши пенсии будут начисляться, даже если вы не можете выехать из ОРДЛО.

Зачем банк вообще так сделал

В «Ощадбанке» сообщают, что в последний раз продлевают действие платежных карточек переселенцев – до 1-го января следующего года. После этого автоматическое продление срока действия карточек прекратится, и переселенцам необходимо будет получить новые карты.

По словам заместителя директора департамента электронной коммерции и платежных средств банка Дмитрия Баштового, автоматическое продление действия карточек имеет много рисков. Как для банка, так и для клиентов. И его вводили, как кратковременную меру. С октября эту функцию убрали для всех клиентов, кроме переселенцев. Но с января не будут продлять и им. Однако это не означает, что люди потеряют свои деньги.

Счет у клиента как был, так и остается, он получит эти средства без проблем

«Счет у клиента как был, так и остается. Деньги, которые на нем, будут его ждать. Если клиент обратится позже, он получит эти средства без проблем. Да, карта – это ключ к счету клиента. Даже если он позже обратится в банк, он получит новую карточку, и получит все средства, которые есть на счету», – говорит Дмитрий Баштовой

Никто не отменяет начисление пенсий – министерство

Об этом же в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал и первый заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Ростислав Землинский.

После получения новой карты можно будет снять эти деньги

«Никто не отменяет начисление и зачисления на банковский счет человека этих средств. А воспользоваться он ими сможет тогда, когда получит новую карту. Их будет перевыпускать «Ощадбанк». И после получения новой карты можно будет снять эти деньги в банкомате, или на кассе», – рассказал заместитель министра.

Что же касается прохождения верификации, необходимой для продолжения начислений пенсий, то здесь пока никаких изменений не было. Она отменена до окончания карантина.

Это правильно? Риски есть?

Рано или поздно это должно было произойти, считает юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко. По его словам, продление карт больше, чем на полтора года – это сверхъестественные операции. И согласно тому же порядку выплаты через банковские счета, если выяснится, что получатель умер, а ему продолжали переводить пенсию, то банк потом обязан вернуть эти деньги в Пенсионный фонд. И это порождает их желание не рисковать. И эту позицию, говорит юрист, можно понять. В то же время, он с такой позицией не может согласиться. Т.к. на другой чаше весов – возможности тех людей, которые на неподконтрольной территории стали жертвами обстоятельств. К тому же, как показывает опыт, люди могу столкнуться с проблемами разного толкования законодательства различными организациями.

Весной 2021 года мы уже сталкивались с волной остановки выплат пенсий

«Тем не менее весной 2021 года мы уже сталкивались с волной остановки выплат пенсий. Из-за того, что согласно нормам законодательства, если идентификация не проводится больше года в банке, то это основание для прекращения выплат. И понадобилось разъяснение минсоцполитики, чтобы ситуацию разрешить. Т.е. нужно понимать, что может быть все, что угодно», – считает Михаил Фоменко.



Сейчас, по мнению юриста, нужно какое-то решение. Чтобы нардепы, правительство, профильное министерство определились, что же делать дальше? Т.к. ситуация с пандемией не улучшилась. И пункты пропуска на Донбассе практически полностью заблокированы. А времени для принятия решений еще достаточно.

Тем временем, координатор адвокационного направления благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая считает, что «Ощадбанк» должен продлить действие карточек и после 1 января. Однако, это должно быть не решение самого банка, а Кабмина.

Если Кабине министров выступит с такой инициативой о продлении, то это продление будет

«Если Кабине министров выступит с такой инициативой о продлении, то это продление будет. Это государственный банк. Единственный, определенный для обслуживания ВПО, и по этой причине он должен выполнять государственную политику. Здесь будет ответственность в первую очередь минреинтеграции и минсоцполитики, которые должны эту политику реализовывать. Поэтому, нужно спрашивать не с руководства банка, а с Кабинета министров», – говорит Александра Дворецкая.

В самом «Ощадбанке» не исключают, что такое возможно. И сли Кабмин примет такое решение, банк будет его выполнять.

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