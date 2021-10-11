Новые правила на блокпостах Донбасса. Разрешения, прививки, тесты

Подконтрольная России администрация де-факто закрыла пункт пропуска «Станица Луганская». Она объясняет это вспышкой COVID19 в Украине – хотя смертность в оккупации выше, а в соцсетях люди называют ОРДЛО «наверное, худшим местом на земле по эпидемии ковида». Недавно подконтрольные России группировки огласили, что встали на путь объединения, и открыли проезд между ОРДО и ОРЛО, который был закрыт на карантин. Так как боевики в Донецке людей через свои блокпосты на свободную часть страны не впускают и не выпускают, можно предположить, что правило теперь просто распространили на неподконтрольную часть Луганской области.

Итак, как теперь работают КПВВ на Донбассе:

Станица Луганская

выехать на подконтрольную Киеву территорию Луганской области людям с пропиской в ОРЛО можно только на основании списков от боевиков. Их формирует «постоянно действующая рабочая группа». Чтобы попасть в список, нужны такие основания: лечение, обучение, необходимость ухода за близким родственником, похороны .

на подконтрольную территорию Луганской области людям с пропиской в ОРЛО можно только на основании списков от боевиков. Их формирует «постоянно действующая рабочая группа». Чтобы попасть в список, нужны такие основания: . въехать на оккупированную территорию Луганщины тоже можно по «спискам». Основания: лечение, обучение, необходимость ухода за близким родственником, похороны и – участие в «гуманитарных программах». Прописку на территории ОРЛО для въезда иметь не обязательно. Еще допускается въезд в ОРЛО в «исключительных случаях». Решение об экстренном пересечении линии разграничения принимает «рабочая группа вместе с МГБ ЛНР».

Пока что ограничения действуют до 10 ноября 2021 года.

Новотроицкое(«Еленовка»)

Чтобы въехать в ОРДО, нужно также получить разрешение так называемого «межведомственного штаба» боевиков. Для включения в списки также нужна причина: лечение, обучение, работа в ОРДО, уход за больным родственником или воссоединение с семьей, проживающей на территории отдельных районов Донетчины. Прописку на территории ОРДО для въезда иметь не обязательно.

Период рассмотрения заявок на въезд в ОРДЛО: не менее 14 рабочих дней.

Какие эпидемические правила

​ Если у человека, пересекающего линию разграничения в сторону Луганска и Донецка и имеющего прописку в ОРДЛО,повышена температура или есть симптомы ОРВИ или ПЦР-тест на коронавирус положительный –​ принудительная госпитализация . (Если прописки в ОРДЛО нет, и есть температура или симптомы ОРВИ, проехать через линию разграничения нельзя ). При въезде в ОРДЛО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования» или же сдать экспресс-тест на коронавирус.

Если у человека, пересекающего линию разграничения в сторону Луганска и Донецка и имеющего прописку в ОРДЛО,повышена или есть симптомы или на коронавирус положительный –​ . (Если прописки в ОРДЛО нет, и есть температура или симптомы ОРВИ, проехать через линию разграничения ). При въезде в ОРДЛО или же сдать экспресс-тест на коронавирус. Если симптомов ОРВИ нет, и у вас нормальная температура, то въехать в ОРДЛО можно, но тогда необходима самоизоляция на дому в течение 14 дней. (При предьявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 3 дня до въезда – самоизоляция не требуется).

Норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с пропиской на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганщины – отменена. Въезд осуществляется только по спискам.

Россия

Как и прежде, выехать с оккупированных территорий на свободные можно через Россию. Вы не будете платить административный штраф за пересечение захваченного участка границы, если для въезда есть гуманитарные основания: обучение, поступление в ВУЗ, лечение, посещение больных родственников, похороны, воссоединение семьи, наличие других случаев, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения границы.

Наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.

Эпидемические правила:

Въехать из России на контролируемую группировками территорию Донетчины и Луганщины можно без теста на COVID. Граждане России , постоянно проживающие на оккупированной территории Донбасса, при въезде в РФ с краткосрочным визитом (до трех дней) могут не сдавать тесты на COVID- 19 и не соблюдать самоизоляцию. Если же планируется нахождение в России более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция являются обязательными для граждан РФ из ОРДЛО. ПЦР-Тесты необходимо сдавать в вне зависимости от того, есть ли прививка от COVID-19. Каковы правила для жителей Донецка и Луганска без паспортов России – органы РФ не уточняют.

на контролируемую группировками территорию Донетчины и Луганщины можно без теста на COVID. , постоянно проживающие на оккупированной территории Донбасса, при въезде в РФ с краткосрочным визитом (до трех дней) могут не сдавать тесты на COVID- 19 и не соблюдать самоизоляцию. Если же планируется нахождение в России более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция являются для граждан РФ из ОРДЛО. ПЦР-Тесты необходимо сдавать в вне зависимости от того, есть ли прививка от COVID-19. Каковы правила для жителей Донецка и Луганска без паспортов России – органы РФ не уточняют. Для въезда в Украину из России нужно сдать тест на коронавирус. Это относится как к иностранцам, так и к гражданам Украины. Еще можно показать при въезде сертификат вакцинации. При этом нужно сделать 2 прививки и вакцина должна быть одобрена ВООЗ и самой Украиной. Российские вакцины против коронавируса Украина не признает. Тест можно сдать на границе.

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