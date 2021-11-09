«Спутник» или «Модерна»: чем и как делали прививки украинцы на оккупированных территориях

Артур Гмыря

В Украине за последнюю неделю число вакцинированных бьет рекорды почти ежедневно: 200-300 тысяч человек прививают каждый день. А вот на оккупированной территории все гораздо сложнее – официальной статистики вакцинации попросту нет, а последняя весточка – заявление так называемого Минздрава группировки «ДНР» от 7 октября о привитии около 200 тысяч жителей (это в целом за весь период).

Россия предлагает Донецку и Луганску, конечно, лишь свой «Спутник»: вначале это был обычный, а теперь – Lite, и вакцины не так много, как «Пфайзера», «Модерны» и «Короновака» в Украине. В то же время, привиться этими вакцинами жители оккупированных районов также могут – выехав не свободную часть страны. Но сделать это непросто. Радио Донбасс.Реалии рассказывает, каким вариантом воспользовались люди.

Ковид на оккупированной территории – штука неясная и частично скрываемая, как и большинство процессов там. Заявление «Минздрава ДНР» говорят, в среднем, про 1000-1500 случаев в сутки за последнюю неделю, но к этому еще нужно добавить пневмонию 100-200 случаев, ее часто «ставят» вместо ковида. На неподконтрольной части Луганской области почти идиллия – не более 100-300 случаев в сутки, но местный «Минздрав» публикует статистику по заболеваемости и смертности гораздо реже, чем донецкий.

Местные жители – будь-то Луганск, Донецк или Горловка – в один голос кричат (или же, наоборот, тихо замечают), что с коронавирусом у них дела плохи.

«Скорая-то приезжает, но вызовов гораздо больше, чем врачей, поэтому ждать порой приходится долго, вряд ли быстрее 30 минут успеет. Если температура ниже 38, скорая не приедет, звони врачу. Они приходят, но и их не хватает. На наш квартал в больнице работает всего один терапевт, когда-то их было шесть, поэтому у нас один за всех и все на одного. Остальных врачей тоже не хватает. По моим наблюдениям, заболевших очень и очень много», – рассказывает пенсионерка из Горловки Светлана Владимировна.

«Спутник» в Горловке

Тебя записывают на определенное число и не особо точное время

«Приходишь в регистратуру с паспортом и идентификационным кодом – это самый долгий этап: нужно выстоять порой огромную очередь, дальше проще: тебя записывают на определенное число и не особо точное время, – рассказывает Светлана Владимировна. – Являешься ты на время, а очередь, конечно, сместилась, к счастью, недалеко – обычно это 20-30 минут дополнительного ожидания. Заходишь в первый кабинет, там тебе измеряют температуру и сатурацию, а потом уже идешь на вакцинацию. После полчаса сидишь, ждешь, чтобы не было побочных реакций. Пенсионеров сразу предупреждают, что температура следующие несколько дней может быть +38 и вероятна ломка в суставах, поэтому «купите вот такие таблетки на всякий случай». Перед второй дозой тебе звонят – снова время и дата. За это время система уже довольно четко отработана, выполняют почти на автоматизме».

После вакцины себя чувствовала нормально, специально много воды пила, под вечер была слабость, морозило, но утром прошло

«Я после вакцины себя чувствовала нормально, специально много воды пила, под вечер была слабость, морозило, но утром прошло. После второй дозы тоже только вечерняя слабость. Мои знакомые все провакцинировались – в основном, легко отделались, у некоторых была пару дней температура +38, хотя у кое-кого и проблемы с легкими, и сердце, пфу-пфу. Большинство понимает, что вакцинироваться нужно. Конечно, есть и те, кто боится. Моя знакомая спрашивала: «Когда ты шла, что, вообще не боялась?». А я ей: «А чего ж нам терять, не от вакцины, так от ковида опрокинешься, уже возраст не тот. А так я хоть знаю, что никого не заражу из окружающих». Она потом тоже провакцинировалась», – поведала горловчанка.

Вакцины пока на всех хватает, есть даже однокомпонентный «Спутник Light», хотя местных предупреждают, что она менее эффективна, чем обычный «Спутник» (официально в России они применяется лишь для ревакцинации).

Сейчас люди массово идут, и стариков очень много

«Когда я вакцинировалась, в марте, было очень много опасений среди народа, мало людей шло. Многие медработники и служащие еще отказывались, из-за этого я так рано и получила свою дозу – какой-то госработник попросту не пришел, и позвонили мне. А сейчас люди массово идут, и стариков очень много (70+), хотя раньше у нас было строго до 60 лет. До этого после вакцинации давали просто справку, теперь выдают что-то наподобие паспорта, но он, конечно, действителен только для РФ», – добавляет Светлана.

Россия сняла возрастное ограничение на основании результатов двух клинических исследованиях внутри страны. По словам ученых, «Спутник V» формирует как гуморальный иммунитет – антитела, так и клеточное звено иммунитета – клетки крови, обеспечивающие противовирусную защиту. Но в Европе и США вакцину до сих пор не сертифицировали из-за недостаточности предоставленных россиянами исследований. Никаких показателей эффективности вакцины для людей за 60 не дает и российское исследование: в Минздраве страны лишь заявляют, что она эту эффективность имеет.

«Спутник» в Кировске (Христиновке)

Елена из Кировска (сейчас Христиновка) тоже привилась российским «Спутником». На вакцину даже не записывалась – пришла и сделала. Но «Спутника V» на тот момент (август 2021-го) в Кировске уже не было – только Light.

Передо мной было буквально несколько человек. Потом осмотр терапевта: измеряли температуру, давление, сатурацию

«Было много объявлений в городе, что началась вакцинация, и желающие могут приходить в городскую поликлинику, – рассказывает Елена. – Я даже не записывалась: пришла, когда мне было удобно, проконсультироваться. Сказали, что можно вакцинироваться прямо сейчас. Заполнила пару анкет о наличии хронических заболеваний и ввела личные данные – это было в начале августа. Передо мной было буквально несколько человек. Потом осмотр терапевта: измеряли температуру, давление, сатурацию. После прививки выдали справку про прохождение вакцинации с мокрой печатью и подписью доктора».

«Сначала людей за 60 Спутником Light не вакцинировали, но это ограничения быстро спало», – отмечает женщина.

Глава Минздрава России подчеркнул, что «Спутник Light» используется, в первую очередь, для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19. В Кировске – как и на всей оккупированной части Донбасса – им вакцинируют и впервые. На сегодняшний Россия утверждает, что «Спутник Light» имеет эффективность 79-84% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.

Обострений после вакцинации у меня не было, только легкая боль в месте укола

«Каких-то обострений после вакцинации у меня не было, только легкая боль в месте укола тревожила пару дней. А вот у моей соседки, ей за 60, место укола слегка опухло и стало розовым на дня три. К вакцинации у нас не принуждают, только выделяют отдельное время для рабочих госучреждений. А к вакцинации у нас относятся по-разному, конечно, одни боятся побочных эффектов, другие не верят в силу вакцины или даже в ковид. А я раздумывала недолго: взвесила все за и против и поняла, что лучше с вакциной, чем болеть или даже умереть», – делится Елена.

Прививка на свободной территории Украины

А есть и те, кто, как медработница Валерия, сделал прививку на свободной территории Украины. Луганчанка проделала нелегкий путь за вакцинацией в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую. Для этого ей пришлось дважды брать выходной. Из четырех доступных в то время вакцин женщина выбрала американскую Moderna.

Предвзятости я не заметила. Всё прошло достаточно быстро. Декларацию заключать предлагали, но никто не заставлял. Я решила заключить и очень довольна

«Когда я была в пункте вакцинации в Станице, там было довольно много людей с оккупированных территорий – из Антрацита, из Антрацитовского района, из разных сел и из самого Луганска. Там целая очередь собралась. Но несмотря на все запугивания и предрассудки, отношение было хорошим. Медработники подсказывали, советовали, как поступить. Предвзятости я не заметила. Всё прошло достаточно быстро. Декларацию заключать предлагали, но никто не заставлял. Я решила заключить и очень довольна, потому что через несколько недель после первой дозы позвонила врач, чтобы предупредить, что хоть «Модерна» и закончилась, меня все равно привьют второй дозой, но уже «Пфайзером». А это вакцины-аналоги, взаимозаменяемые, так что для меня не проблема», – делится женщина.

Пенсионер Геннадий из Донецка не знает случаев, чтобы кто-то выезжал из ОРДЛО специально ради прививки – но вот когда люди едут посетить родных или решить банковские вопросы, попутно не против сделать европейскую или американскую прививку.

Людям известно, что такая возможность есть. У всех родные в Украине

«Людям известно, что такая возможность есть. У всех (у многих) родные в Украине. Вот буквально полчаса назад мне родственник звонил, спрашивает: ты до нового года приедешь вакцинироваться? Не, говорю, боюсь, у вас там красная зона да и у нас жесть, плюс дорога тяжёлая, подхвачу еще корону в дороге. Он говорит, что мама приехала к нему в Харьков прививку сделать. Другие знакомые пару месяцев назад говорили о том же — родные приезжали вакцинироваться. Обычно едут те, кому в Европу надо, а вакцины РФ там недействительны», – поделился Геннадий.

Обобщаем, в чем отличие между вакцинацией на оккупированой и подконтрольной территории:

Выбор. На данный момент в Украине каждому доступны четыре вакцины: «Астразенека», «Пфайзер», «Короновак», «Модерна»; на оккупированной – только «Спутник V» и «Лайт», но как видим, в некоторых местах выбора нет вообще.

Безопасность и эффективность. Россия заявляла, что «Спутник V» имеет эффективность 91,6%, а независимые ученые из Петербурга в августе этого года говорили уже о 80%. ВОЗ, EMA и государства ЕС вакцину не сертифицировали. «Лайт» еще менее изучен мировым сообществом. Здесь доктор Сергей Дубров подробнее объясняет, стоит ли доверять российской вакцине. В то же время, «Пфайзер», «Модерна» и «Астразенека» имеют одобрение как Всемирной организации здравоохранения, так и каждой европейской страны; «Короновак» ВОЗ давно одобрила, а вот некоторые европейские страны – пока в раздумье.

Свобода передвижения. Ни в Украине, ни в ЕС, США, Канаде или Израиле «Спутники» не котируются, поэтому про туризм, как и комфортное нахождение в Украине во время красной зоны придется забыть.

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