Российское ТВ «атакует» свободную территорию Украины. Каналы Кремля и группировок «ЛДНР» работают в полосе Т-2 не только в прифронтовых поселках, а и в более далеком от фронта Покровске (ниже покажем, как это выглядит), а тем временем глава оккупационной администрации Донецка ставит задачи усилить и улучшчить сигнал для «оккупированных» (то есть подконтрольных Украине) территорий. Что происходит?

В ноябре главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин как минимум дважды высказывался о расширении зоны вещания СМИ, подконтрольных гибридным силам России.

Мы захватим часть, которая подконтрольна Украине

«На 2022 год мы планируем закрыть еще и горловское направление, – говорил он. – В Горловке тоже передающее оборудование мы готовы поставить. С учетом этих изменений мы захватим очень серьезную часть, которая подконтрольна на данный момент еще Украине».

Через 10 дней в интервью каналу «Россия 24» Пушилин отметит, что уже работает новое передающее оборудование в оккупированном Новоазовске, а в планах, опять-таки, – горловское направление. «Почему мы считаем это важным, на ту сторону вещать – потому что там есть запрос на правду», – уточнил главарь группировки.

Что Украина собирается с этим делать

В Украине с самого начала войны говорят о гибридной, информационной агрессии и о противодействии информационным атакам. 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие Стратегию информационной безопасности. В документе написали: для достижения информационной безопасности будут принимать меры по сдерживанию и противодействию угрозам и нейтрализации информационной агрессии, в том числе специальным информационным операциям страны-агрессора.

Информационную политику России в документе назвали «угрозой не только для Украины, но и для других демократических государств». Среди национальных вызовов и угроз в Стратегии отметили:

Информационное влияние России как страны-агрессора на население Украины;

Информационное доминирование России в ОРДЛО;

Ограниченные возможности Украины по реакции на дезинформационные кампании.

Авторы документа отмечают, что Кремль развернул в ОРДЛО «беспрецедентную информационную кампанию» и поставляет в Донецк и Луганск мощное передающее оборудование: «Российская Федерация пытается создать альтернативную искаженную информационную реальность, построенную на наративах страны-агрессора».

При президенте Петре Порошенко в Украине действовала Доктрина информационной безопасности. Информационное доминирование России в ОРДЛО и ее информационную экспансию авторы доктрины внесли в список актуальных угроз национальной безопасности.

Стратегии и доктрины – одно дело. А что в реальности?

Включаем телевизор на Донбассе

Владимир, житель поселка городского типа Нью-Йорк неподалеку от оккупированной Горловки, смотрит цифровое телевидение Т2. Специально для Радио Донбасс.Реалии он сбросил настройки телевизора до заводских, потом выбрал 36-й канал и частоту 594000 KHz. Тюнер нашел 10 каналов, а именно: подконтрольные группировке «ДНР» «Республиканский», «Юнион», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», российские «Первый канал», «НТВ», «Россия-24», «Россия-1», «360». В графе «провайдер» для каналов из Донецка написано латинскими буквами «DPR».

Сам этот канал и частота принадлежат передатчику, расположенному в Покровске. Радио Донбасс.Реалии направило запрос его оператору, компании «ЗЕОНБУД», чтобы прояснить ситуацию. Ответ ожидаем и опубликуем.

Это самые убийственные для Украины каналы

«И это те каналы, где и Скабеева, и Соловьев, – это самые убийственные для Украины каналы. Вы же знаете, какой у нас регион: через два поля – «ДНР». У нас люди – 50 на 50. Что они посмотрят – туда они и пойдут. Вы же знаете, что такое телевидение!», – не сдерживает негодования житель Нью-Йорка.

На 514-й частоте из соседней Горловки, делится Владимир, можно смотреть вещание российских «Рен ТВ», «Спас», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ», «Муз ТВ».

В районе Широкино неподалеку от Новоазовска, сообщил нам источник, на частоте FM 96.8 качественный сигнал пропагандистского радио. Житель Чермалыка (это 40 км от Новоазовска) рассказал Радио Донбасс.Реалии, что последние два года усилился сигнал российских телеканалов, например, НТВ, «Домашний», «Оплот», «Россия 24» и другие. Их смотрят через цифровую приставку Т2. Так же хорошо показывают в Чермалыке и более 20 украинских телеканалов. Наш собеседник говорит, что российские каналы смотрит только из-за того, что там показывают старые фильмы, например, «Тихий Дон» и «Вечный зов».

А житель Покровска, довольно крупного тылового города, рассказал Радио Донбасс.Реалии, что без проблем может поймать радиостанции из Донецка и из России.

Это угроза национальным интересам – СБУ

В СБУ в ответ на запрос Радио Донбасс.Реалии уточнили, что сигнал пропагандистских СМИ из ОРДЛО и России распространяется (в зависимости от оборудования, рельефа местности и погодных условий) на расстояние от 20 до 50 км от линии разграничения. Вообще-то мы спрашивали, какие меры принимает спецслужба по противодействию вещанию, но получили в ответ констатацию факта: «Телерадиовещание средств массовой информации, подконтрольных оккупационным администрациям РФ в Донецкой и Луганской областях, создает угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере через распространение антиукраинской пропаганды и манипуляции общественным мнением населения оккупированных территорий и прилегающих к ним районов со стороны страны-агрессора, дискредитирует органы государственной власти, вооруженные силы, отечественные силовые структуры, поддерживает скоординированную информационную агрессию РФ против Украины».

Нас блокируют – Верещук

Противостоять информационной агрессии может усиление украинского сигнала. Но гибридные силы России блокируют вещание. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, во время передачи жилья переселенцам в Краматорске.

«К сожалению, та сторона блокирует сигнал. И мы имеем с этим проблемы. Но мы имеем концепт, мы знаем, куда нам двигаться, чтобы сигнал восстановился, чтобы сигнал был качественным, и чтобы контент был качественным. Ведь от качественного контента многое зависит», – сообщила министр.

«Их цель – усиливать антиукраинские настроения» – Каплан

Ситуация с вещанием из Донецка за годы войны особо не меняется, ведь жители подконтрольных территорий всегда были целевой аудиторией гибридных сил России, и телеканалы всегда добивали за пределы ОРДЛО, говорит Юлия Каплан, эксперт Национального института стратегических исследований. Тем более, подчеркивает Юлия, донецкая телевышка – вторая по высоте в Украине.

У них мощные передатчики

«У них мощные передатчики. И высота телевышки позволяет на тех частотах, которые не заполнены украинским контентом, украинскими телеканалами, – передавать свой сигнал. Если Украина заполнит эти частоты, которые не используются (если мы говорим о цифровом телевидении – это 32 частоты), – то они не смогут использовать эти частоты для трансляции своего сигнала», – утверждает эксперт.

Для чего Кремлю охватывать территории своим вещанием? Юлия Каплан напоминает: изначально по проекту «Новороссия» планировали захватить гораздо больше территорий, чем части Донецкой и Луганской областей. Поэтому сейчас, когда очень остро стоит угроза российского вторжения в Украину, чем больше людей пропагандисты вовлекут в информационное поле, – тем для Кремля лучше.

Их цель – усиливать антиукраинские настроения

«Их цель – усиливать антиукраинские настроения на подконтрольных территориях, которыми можно будет в любой момент воспользоваться: чтобы захватить больше территорий или просто расшатывать, дестабилизировать ситуацию внутри Украины», – анализирует мотивы Кремля эксперт. Также Юлия обращает внимание на то, что проблема российского вещания касается не только Донецкой, Луганской и Херсонской областей, – она актуальна и для приграничных регионов, например, для Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. На этих территориях, говорит эксперт, много российского и теле-, и радиосигнала, которые люди сейчас смотрят и слушают.

«Для Украины это более глобальная задача – развитие такой информационной инфраструктуры, которая бы давала возможность покрывать всю Украину с особым акцентом на приграничных территориях и на подконтрольных, которые приближены к зоне боевых действий и к оккупированному Крыму», – отмечает Каплан.

Также эксперт обращает внимание на болевые точки: Украине не хватает четко определенного формата информационной политики, плана мероприятий и финансирования этих мероприятий по реинтеграции оккупированных территорий. А еще, по мнению Юлии Каплан, не хватает эффективного взаимодействия внутри правительства и между разными органами власти.

Что надо делать, по мнению эксперта, украинским властям:

Четко определить государственную политику информационной реинтеграции, которая определит, в том числе, целевые аудитории, каналы коммуникации, стратегические наративы, правительственные коммуникации;

Выстроить коммуникацию по важным вопросам (например, пенсии или пересечение линии соприкосновения) между правительством и жителями ОРДЛО и жителями подконтрольных территорий;

Создать эффективную сеть передатчиков, которые будут покрывать сигналом всю подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей;

На уровне нормандских переговоров поставить перед Россией вопрос о включении в сеть и вещании на территорию ОРДЛО украинского ТВ и радио;

Нужна информационная кампания, ведь многие жители ОРДЛО, делится опытом эксперт, не знают о вещании телеканала «Дом».

Пропаганда эффективна как оружие – Белоусов

Для чего Кремлю и дальше распространять свое вещание в Украине? Пропаганду используют давно, и она намного дешевле и эффективнее, чем обычное оружие, говорит Павел Белоусов, эксперт Школы цифровой безопасности.

«Пропаганда работает круглосуточно, недорого, имеет большой охват. Поэтому все пропагандистские программы, сайты, фейковые страницы в соцсетях, все, что работает в информационном поле, – оно как оружие очень эффективно, поэтому в этот инструмент вкладывают деньги», – утверждает эксперт. Что же делать, как это вещание заблокировать? По мнению Павла Белоусова, если человек что-то захочет смотреть, то никакие блокировки не помешают. Выход – медиаграмотность.

Это процесс более эффективный

«Более надежный эффект получается, когда объясняешь человеку, как создают фейки, почему их создают, как они работают, как выбирать правильно источники информации, как себя ограничить от тех каналов, которые распространяют вражду и пропаганду. Это процесс более длительный и сложный. Но он более эффективный», – убежден Белоусов.

А вот что советует Белоусов государству, чтобы постараться защитить граждан от информационной агрессии России:

Сотрудничество с организациями и инициативами, которые эффективны в вопросах противодействия пропаганде;

Сотрудничество с крупными компаниями и социальными сетями, чтобы достоверная информация от проверенных источников попадала к конечному потребителю, чтобы человеку было как можно проще получить правдивую информацию. Например, эффективным получилось сотрудничество Фейсбука и министерства охраны здоровья по противодействию фейкам о вакцинации и коронавирусе;

Надо усиливать информационное присутствие в ОРДЛО, чтобы человек легко, без лишнего оборудования, получал доступ к украинским каналам информации.

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