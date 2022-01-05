Донбасс. Что может сдвинуться с мертвой точки в 2022-м?

Деэскалация и переговорный процесс, гуманитарные проблемы, экология, обмен пленными – все эти вопросы были одними из ключевых для Донбасса в 2021 году. В новом 2022 году в большинстве своем эти вопросы и останутся, так как их решение блокируется. И поиск возможностей для разблокирования – ключевой вопрос для Украины и России. Реально ли в этом году сдвинуть все с мертвой точки?

Прекращение огня

В течение практически всего 2021 года сторонам не удавалось договориться о возращение к режиму прекращения огня. Лишь на последнем в году заседании ТКГ этот вопрос был решен. По крайней мере, о «шаге к деэскалации» заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак. Однако режим тишины продлился не долго. Буквально уже через сутки в штабе ООС заявили о возобновлении обстрелов.

Это сейчас слишком мелкий вопрос для России

У России сейчас нет никаких намерений перейти к деэскалации на Донбассе, считает политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина. И это видно по тому, что ни в одной другой подгруппе в ТКГ не удалось договорится ни по каким вопросам.

«Это сейчас слишком мелкий вопрос для России. Она ведет большую игру, выдвигая международные ультиматумы западу», – считает Мария Золкина.

Переговоры

Практически все опрошенные эксперты сходятся во мнение, что прорыва в переговорах с Россией ожидать не стоит. И многое в переговорном процессе будет зависеть от позиции стран запада.

Если мы не покажем, что важно для нас, то решение может быть принято без нас

«Россия хочет окончательно похоронить «Нормандский формат», а в ТКГ РФ настроена не на диалог, а на то, чтобы продиктовать свои условия. И чтобы Украина согласилась на эти условия. В тоже время, продолжается активная интеграция оккупированных территорий с РФ. Это и паспортизация населения, и проведение на тех территориях выборов в Госдуму России. Украина может стать объектом геополитических решений крупных игроков. Поэтому нужно пока не поздно презентовать свое видение решения конфликта. Если мы не покажем, что важно для нас, то решение может быть принято без нас»», – считает политический аналитик Мария Кучеренко.

Также, по ее мнению, Россия будет повышать ставки и увеличивать давление на Украину. И к весне 2022 года давление может достигнуть своего пика.



То, что Украине удается стоять на своих позициях – это уже успех, считает представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш. Учитывая то, давление, которое оказывается на переговорщиков. По его мнению, сейчас Донбасс – это инструмент борьбы России с Западом.

Я думаю, что терпению запада приходит конец, и там захотят разобраться

«Наша главная задача – стоять на своем, и не идти на уступки под давлением России. Да, на нас может начать давить и запад. Но важно не поддаваться, и тогда на западе не останется выбора, кроме давления на Россию. Ведь там же понимает, что угроза исходит от России, а не от Украины. Это и скопление войск у границ, и миграционный кризис. Я думаю, что терпению запада приходит конец, и там захотят разобраться», – говорит Сергей Гармаш.

По его мнению, конфликт может разрешиться в ближайшие 10 лет.



Не такой оптимистичный прогноз в отношении переговорного процесса у эксперта Украинского института будущего Станислава Асеева. По его мнению, сейчас нет никаких маркеров, что Россия собирается хоть в каком-то обозримом будущем возвращать оккупированные территории. Там практически ничего не осталось украинского. Все интегрировано с Россией.

Война на Донбассе – это вообще не про Донбасс

«Я не вижу особых перспектив не потому, что какие-то политические позиции не совпадают. На самом деле не совпадают принципиальные, метафизические вещи. О которых политики на западе не догадываются. Я уже не говорю об Украине. Эти вещи хороши видит Путин и его окружение. Они мыслят не категориями экономики, санкций и даже не категориями войны. Война на Донбассе – это вообще не про Донбасс. Это отчасти об Украине, в той части, что им нужна вся территория Украины. А на самом деле это противостояние запада все еще российской империи, которая вся построена на противостоянии западу. И это все не решается минскими переговорами», – считает Станислав Асеев.

Обмен пленными

Обмена пленными, по сути, не было с конца 2019 года. В этом году этот вопрос был полностью заблокирован. И пока нет предпосылок, что его разблокируют. Основной мотив Кремля – все вопросы будем решать после политического урегулирования.

Тем временем, списки обновляются каждые 2 недели, говорит представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова. На данный момент украинская сторона разыскивает 310 человек на территории ОРДЛО. Однако ответа по этим людям нет. Из ОРДЛО тем временем передали списки на 145 человек.

Мы готовы передать тех, кого нашли. Но только тогда, когда эти действия будут носить взаимный характер

«24 человека из этого списка находятся в наших пенитенциарных заведениях. И эта информация передана в ОРДЛО и ОБСЕ, соответственно. Остальных мы не нашли в пенитенциарных заведениях. С многими контакта нет, и не представляется возможным их найти. А есть такие, кто не хочет переходить на неподконтрольную территорию. Но мы готовы передать тех, кого нашли. Но только тогда, когда эти действия будут носить взаимный характер», – рассказала Галина Третьякова.

Открытие КПВВ



В течение 2021 года сторонам так и не удалось достичь соглашения об открытии уже построенных и готовых к работе пунктов пропуска в Счастье и Золотом Луганской области. Как и в случае с обменом, решение этих гуманитарных вопросов привязывается Кремлем к политической составляющей.

У меня мало надежд, что в 2022 году решиться вопрос с открытием КПВВ

«У меня мало надежд, что в 2022 году решиться вопрос с открытием КПВВ. Дейнего (так называемый министр иностранных дел группировки «ЛНР» требует оформлять все по их документам. Но мы на это не можем пойти, так как этим мы признаем «ЛНР» И этого они и добиваются во всех гуманитарных вопросах», – рассказал представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

Инспекция МАГАТЭ

На неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей есть 2 ядерных объекта. И в 2021 году начались переговоры о допуске на эти объекты инспекторов МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, в этом вопросе есть определенный прогресс.

«Россия с ее агрессивной стратегией продвижения продукции «Росатома» по всему миру меньше всего хочет ссорится с МАГАТЭ. Так как это может ограничить их возможности по экспансии в ядерной промышленности. Так что я думаю, что прогноз благоприятный», – рассказал Алексей Арестович.