УТ-1 возвращается? Зачем Зеленский делает канал для ОРДЛО всеукраинским

15 февраля парламент планирует рассмотреть законопроект 4487, один из пунктов которого – включение государственного телеканала «Дом» в список бесплатных общенациональных наряду с «Суспільним» и парламентским телеканалом «Рада». Изначально телеканал создавался для оккупированных территорий, но теперь инициаторы законопроекта говорят: ведь переселенцы живут по всей стране!

Государственный телеканал «Дом» начал вещать 1 марта 2020 года, заменив канал «UATV російською». Он создавался как СМИ для жителей оккупированных территорий – части Донбасса и Крыма. Передатчики установлены в 8 городах возле линии соприкосновения и в трех города близ административной границы Крыма. Также канал выходит в эфир на спутнике. Бюджет телеканалов «Дом» и англоязычный UATV составил в 2022 году 362 миллиона гривен, пишут профильные СМИ.

Законопроект 4487 вносит телеканал «Дом» в список всеукраинских телеканалов, обязательных для вещания. Автор законопроекта – народный депутат из Волновахи Дмитрий Лубинец.

«Мы исходили из того, что именно этот телеканал особое внимание уделяет распространению информации о программах дополнительной защиты прав внутренне перемещенных лиц. Они проживают абсолютно во всех областях нашего государства», – аргументировал автор закона на заседании комитета по вопросам прав человека, который он же и возглавляет, 27 января. Комитет проект одобрил.

Днем ранее, 26 января, законопроект, по словам народного депутата Ахтема Чийгоза, отказался поддерживать комитет гуманитарной и информационной политики, который возглавляет медиаменеджер Никита Потураев. Сам Потураев пока не стал комментировать Радио Донбасс.Реалии свое решение. В повестке дня комитета этот законопроект не значится, стенограммы заседания на сайте комитета нет.

Законопроект будут рассматривать в зале парламента 15 февраля.

Почему госТВ – это опасно?

Сейчас государственных каналов в Украине два – «Суспільне» и «Рада», но «Суспільне» прошло через длительную реформу, и влияние власти на его редакционную политику практически отсутствует. «Рада» до недавнего времени была малоизвестным каналом для информирования исключительно о работе парламента, но сейчас команда президента делает канал более влиятельным.

Возможность усиления влияния властей на украинскую медиасферу беспокоит многих украинских медиаэкспертов и журналистов. Независимости редакционной политики было непросто достичь, говорит бывший глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (UA:Суспільне) Зураб Аласания, и она является не только и не столько результатом работы юридических механизмов защиты от власти, а многолетними усилиями всей команды.

«Сам по себе ни один из «предохранителей» не работает – будь то независимое правление, или наблюдательный совет. Независимость – это результат работы целой совокупности факторов, для ее достижения нужно было много лет тяжело работать. К сожалению, я не могу назвать другой успешный пример медиа с государственным финансированием, которому бы удалось так отстраниться от власти. Это уже традиция и вернуть «Суспильное» в государственное «русло» будет уже невозможно», – говорит Аласания.

Переселенцы, ради которых народный депутат Лубинец предлагает расширить эфир «Дома» на всю территорию Украины, – имеют доступ ко всем СМИ страны, им никто не запрещает получать информацию на любом языке, считает медиаменеджер. Расширение вещания – попытка властей получить влияние на избирателей, мизерная часть из которых будет переселенцами, считает Аласания, который сегодня работает на «Суспильном» шеф-редактором по вопросам стандартов.

Информация для внутренне перемещенных лиц «вшивалась» в разный контент, говорит Радио Донбасс.Реалии экс-шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука. Делать контент о переселенцах для переселенцев – такой подход не работает, говорит журналист. В 2014 году он и сам был вынужден уехать из Донецка и с тех пор работает в Киеве. Телеканал «Дом» он возглавлял почти весь 2021 год.

«В течение периода моего шеф-редакторства основной вектор в контенте был как раз на удовлетворение потребностей жителей восточных областей и Крыма. Обязательным является освещение гуманитарных потребностей жителей Донбасса, объяснение курса Киева и партнеров. Квотирований цифровых по темам не было, но в отчетах вы видите главные темы для контента - согласно стратегии 2021 и производился контент», – говорит Мацука.

Как до этого работал «Дом»

В отчете телеканала за 2021 год говорится, что главное целью проектов было сформировать положительное отношение у граждан Украины (включая жителей временно оккупированных территорий) к реинтеграции и признание разнообразной гражданской идентичности, основанной на общих ценностях. Стратегической целью было также сформировать у аудитории «лояльное отношение к правительственным программам, нацеленным на реинтеграцию», а также содействие возврату жителей неподконтрольного Донбасса и Крыма в информационное пространство Украины. Важными инструментами в отчете называют программы «Взгляд с Банковой» и «Официальный разговор» – спикерами обоих проектов были чиновники разных уровней, штатные и нештатные сотрудники офиса президента, представители Украины в минской подгруппе и другие официальные лица.

Вещание на неподконтрольные территории крайне затруднено, говорит Мацука, поэтому телеканал сконцентрировался на работе в соцсетях и онлайне. Количество просмотров телеканала на YouTube выросло по сравнению с 2020 годом примерно на одну пятую – с 15,5 миллионов до 19,8 миллионов просмотров. Некоторые проекты телеканала выделены в отдельные YouTube-каналы – они принесли совокупно еще около 6 миллионов просмотров. 44% зрителей телеканала в Киеве, 11% в Донецкой области и 5% в Луганской. Также, по словам Мацуки, телеканал проводил анонимные фокус-группы и замеры на неподконтрольных территориях, которые показали, что канал там смотрят. Комментировать желание народных депутатов расширить вещание на всю территорию Украины Мацука не стал.

Кроме возможного усиления телеканала «Дом», значительно более мощным игроком на медиарынке должен стать государственный телеканал «Рада» – в 2022 году на его переформатирование выделят 378 миллионов гривен. Телеканал уже открыл две новых студии, повысил качество изображения, запустил новые информационные проекты.

Может ли «Дом» пиарить власть?

С точки зрения медиаэксперта, журналиста и главы комиссии по журналистской этике Андрея Куликова, новый статус телеканала «Дом», так же как и переформатированный телеканал «Рада» действительно может использоваться правительством как инструмент влияния на СМИ. Впрочем, использоваться неэффективно – по крайней мере исходя из того контента, который медиа-эксперт там видел. Власть будет пробовать использовать «Дом» для усиления своих позиций, но маловероятно, чтобы это имело успех, говорит Куликов.

«Телеканал, который был якобы создан для вещания на временно оккупированные территории, требует очень серьезного переформатирования, чтобы превратить его в телеканал для вещания на всей территории страны. Если не сменить кардинально подход к подаче информации, не думаю, что это будет эффективно», – считает медиаэксперт. Он вспомнил, как через два-три месяца после победы «Слуги Народа» на парламентских выборах, общался с одним из новых народных депутатов из президентской партии, представителем одной из крупных групп во фракции. «Он не очень хорошо понимал тогда разницу между общественным и государственным, и говорил, что государственное никогда эффективным быть не может. Спустя два года они меняют точку зрения, и теперь государственное для уже эффективное. Если за дело берутся они», – говорит Куликов.

Не понимает необходимости расширения вещания телеканала «Дом» и журналист Денис Казанский – переселенец из Донецка, переехавший в Киев с самого начала войны, автор многих расследований, в том числе об оккупированной части Донбасса. Идею вещания телеканала «Дом» на Донбасс Казанский поддерживает, поскольку там есть проблемы с информированием населения, но к остальной части страны они не относятся, говорит журналист.

«Создание еще одного государственного телеканала для вещания на всю страну – мне непонятно, зачем это нужно. Есть достаточно частных телеканалов, и я не вижу проблем с этим в Киеве, Полтаве, Львове или Кропивницком. На Донбассе действительно есть трудности – кризис, конфликт, там важно говорить с жителями. Но зачем нам еще один государственный телеканал в других регионах мне непонятно», – заявил Казанский Радио Донбасс.Реалии.

Телеканал «Дом», по словам президента и других представителей власти, имеет особую миссию – вещать для жителей неподконтрольных территорий Украины и переселенцев, напоминает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Расширение телеканала или создание для него каких-то особых исключений – ответственность президента и его команды, и это должны быть шаги, которые должны приблизить мир и единую Украину, говорит журналист.

«В то же время редакционная политика телеканала должна отвечать этой особой цели, а не сводилась к неконтролируемому влиянию власти на это СМИ и его использование в пропагандистских целях для агитации за президента и нынешнюю команду», – заявил Томиленко. Он подчеркнул, что власти или телеканал не инициировали общественное обсуждение по вопросу расширения вещания или редакционной политики СМИ.

«Очевидно, что государство расширяет свое представительство в СМИ. Я общался недавно со своим коллегой из Калифорнии и естественная реакция и его, и других специалистов, которые признают важность независимой журналистики, также очевидна. В демократическом мире государственных телеканалов либо нет, либо они вещают за границами государства. И в крайнем случае в регламенте таких СМИ отдельно указано, что власть не будет манипулировать мыслями зрителей», – заявил Томиленко.

Глава НСЖУ также напомнил, что в случае расширения вещания на всю территорию Украины, и «Дом» и «Рада» должны быть лишены возможности конкурировать с частными телеканалами за коммерческую рекламу.

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