Українці від сходу до заходу, від півночі до півдня держави готуються до нової атаки Росії, про можливість якої заявляють західні розвідки. Вони вступають до територіальної оборони, складають «тривожну валізу», перевіряють адреси бомбосховищ. Проте, агресія російських гібридних сил на Донбасі триває вже 8 років.