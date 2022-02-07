Донбас.Реалії запитали донеччан, які навички самопорятунку вони опанували за роки активних бойових дій? Що можуть порадити? А тут більше рекомендацій професіоналів про поведінку в умовах бойових дій: https://www.radiosvoboda.org/a/tsyvilni-instruktsiya-viyna/31610891.html
«Я зняла підбори»: донеччани діляться досвідом з іншими жителями України на випадок більшої війни (опитування)
Українці від сходу до заходу, від півночі до півдня держави готуються до нової атаки Росії, про можливість якої заявляють західні розвідки. Вони вступають до територіальної оборони, складають «тривожну валізу», перевіряють адреси бомбосховищ. Проте, агресія російських гібридних сил на Донбасі триває вже 8 років.
Донбас.Реалії запитали донеччан, які навички самопорятунку вони опанували за роки активних бойових дій? Що можуть порадити? А тут більше рекомендацій професіоналів про поведінку в умовах бойових дій: https://www.radiosvoboda.org/a/tsyvilni-instruktsiya-viyna/31610891.html
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