«Это готовность встретить противника»: зачем США отправляют войска в Восточную Европу

США и страны НАТО начали переброску дополнительных войск в восточные страны Евросоюза на фоне наращивания количества войск России на границе Украины и угроз, связанных с военными учениями Беларуси и России «Союзная решимость-2022». Также в Польшу прибыли уже два самолета с солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии США, направленные в рамках усилий НАТО по укреплению обороны восточных союзников. В Пентагоне ранее заявляли, что перебросят около 2000 американских военных из США в Польшу и Румынию, а еще переведут около тысячи солдат в Румынию из Германии. А Германия раздумывает над тем, чтобы отправить дополнительный контингент военных Бундесвера в пограничную с Беларусью Литву, усилив таким образом военную группировку НАТО в этой стране. Российский МИД назвал переброску дополнительных войск в Европу «деструктивным шагом» и отметили, что это усиливает напряжение между Россией и НАТО.

Зачем США и их союзники перебрасывают десантников в страны НАТО на востоке Евросоюза? Готовится ли Запад к прямому столкновению с Россией, и если да, то как Европе помогут США? Какая стратегия у США и Альянса на случай повторной атаки России на Украину? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и президент Центра глобалистики «Страгегия XXI» Михаил Гончар.

– Что происходит? Зачем американцы перебрасывают десантников в восточные страны НАТО? К чему готовятся?

Валентин Бадрак: Я бы здесь рассматривал сразу несколько задач со стороны Соединенных Штатов. Прежде всего, Соединенные Штаты, европейские лидеры и НАТО понимают, что страны центрально-восточной Европы не настолько сильны, чтобы дать отпор России. Между тем, речь идет о летальности самого блока НАТО. Потому что если НАТО не выполнят статью пятую о защите членов организации, то фактически это будет означать распад всего военно-политического блока. Поэтому, конечно, здесь союзники предпринимают усилия для того, чтобы быть готовыми встретить Россию, если она пойдет на такой шаг. Что касается Соединенных Штатов, то дополнительно, мне кажется, для Вашингтона это возможность восстановить утраченное Трампом лидерство США в НАТО. И здесь уже новая администрация стремится играть более решительную роль, именно роль лидера.

– То есть США и страны НАТО готовятся к прямому военному столкновению с Россией?

Валентин Бадрак: Я не думаю, что они рассматривают это как что-то неотвратимое, но я думаю, что какие-то сценарии такого плана прорабатываются. В любом случае, речь идет о готовности встретить противника. Насколько они прорабатывают планы непосредственно войны? Я думаю, что сейчас это больше перестраховки, нежели реальность, потому что для Путина, для Кремля сегодня открытое столкновение с НАТО – это путь к разрушению всех российских реальностей. То есть Россия после этого существовать просто не будет в том виде, в котором она сейчас существует. Я думаю, что со стороны России это максимальный уровень авантюры, игра на лезвие ножа. А для НАТО – возможность продемонстрировать потенциальную готовность защитить своих членов, которые послабее.

– Но это же копейки по сравнению с ударной группировкой, которая, по сообщению украинской разведки, западных разведок сосредоточилась у границ России и Украины? Всего две тысячи военных перебрасывают на европейский континент и тысячу переводят из Германии в Румынию. Почему так мало?

Валентин Бадрак: Потому что здесь речь идет о поступательном наращивание усилий и о поступательной демонстрации своих реакций. Понятно, что этого недостаточно для глобального сдерживания, но здесь очень важен психологический момент, что там, где есть военнослужащие США, там фактически речь идет о нападение на США. Ну и потом, у Соединенных Штатов есть возможности оперативных перебросок. Есть ситуация, когда ударная группировка со стороны России не совсем-то и создана. И глобальную опасность, на мой взгляд, представляют четыре воздушно-десантные дивизии, которые стоят по периметру Украины, а не та группировка, которая сосредоточилась на границе. Она является таким элементом запугивания пока еще, то есть пока нет такой открытой конфронтации России и Украины. Я имею ввиду в масштабах большой войны. И нет открытой конфронтации между Россией и НАТО. Есть только взаимные угрозы и острая риторика, она на самом деле очень близка к временам «Карибского кризиса» и наверное это пик проблем в отношении России и НАТО со времен создания самого блока НАТО. Ну и хочу тут добавить, что НАТО сегодня фактически находится в пике своей слабости, и связано это с проблемами нахождения оперативного консенсуса в целом ряде важнейших вопросов.

– Дошло уже до того, что в западных столицах столкновения НАТО и Российской Федерации это какая-то «Холодная война 2.0». Нам ожидать какого-то Вьетнама или Кореи?

Михаил Гончар: Ну почему же? Такие сценарии всегда рассматривались, другое дело, была ли публичная дискуссия вокруг всего этого. Сейчас мы видим, что это дискуссия публичная, в международном формате. Возврат ли это к Холодной войне? Думаю, что нет. Это хуже, чем просто «Холодная война».

– Почему?

Михаил Гончар: Потому что мы видим со стороны России готовность прощупать альянс штыком. Не только нас. Хотя когда речь идет о военных действиях против Украины, то российская пропаганда подает это как то, что это все равно противодействие НАТО, который осваивает территорию Украины. А с другой стороны, мы же видим, что увеличение российского контингента на территории Беларуси под предлогом учений «Союзная решимость 2022» – это не только нависание над нами с Севера, создание прообраза Северного фронта.

Точно так же это создает проекцию угрозы для альянса, потому что дальше Польша, Страны Балтии – это граница альянса, восточный фланг. Более того, НАТО примет во внимание две вещи: то, что в Калининграде создана российская ударная группировка, в Крыму после оккупации на протяжении этих восьми лет создавался мощный плацдарм противодействия НАТО с точки зрения России и теперь вот появился белорусский клин. Уже не надо иметь иллюзий, что Беларусь во времена самопровозглашенного президента Лукашенко практически сдана в аренду российским вооруженным силам, как новый плацдарм, не только для действий против Украины, но и против НАТО. И прощупывание его таким миграционным штыком имело место в прошлом году. Помните, когда через границу Литвы и Польши пытались продавить с территории Беларуси миграционные потоки. Поэтому в данном случаи альянс, что называется, проснулся и стал активно этому противодействовать. Да, это больше символические действия, которые носят предупреждающий характер и, с моей точки зрения, достаточно запоздалые действия.

На что делает ставку Кремль? На то, что Запад будет всегда действовать реактивно. Сейчас мы видим по риторике, что если Россия вторгнется, то тогда последует ответ. А Путин пытается все время создать новую ситуацию, на которую потом идет запоздалая реакция. Но, я думаю, в этом случае в Кремле сильно просчитались, потому что на такую реакцию они не рассчитывали, при всех разногласиях, которые есть в рядах альянса, в рядах Европейского Союза. Кстати, это было и во времена «Холодной войны». Не надо думать, что там было какое-то монолитное единство. При всех этих разногласиях, тем не менее, мы видим пусть медленную, но консолидацию и стран альянса, и Запада в целом, потому что «Кремлёвский властелин» достал уже всех. Поэтому сейчас уже прорабатывается варианты в том числе и жесткого противодействия в случае, если в силу каких-то событий произойдет столкновение. Надо отметить одну интересную вещь: если посмотреть по архивах событий 68-го года, когда Советские войска и войска Варшавского договора оккупировали Чехословакию, российско-советская пропаганда в то время подавала это как действия упреждающие тому, что в Чехословакию могут вторгнутся силы НАТО во главе с западногерманскими реваншистами, как они их называли. И в инструкции Советским войскам был такой пункт – в столкновение с НАТО не вступать, ждать команды. То есть, в принципе те действия, которые сейчас предпринимают Соединенные Штаты, так как так или иначе боевой костяк НАТО – это американские и британские вооруженные силы. Те действия, которые предпринимают США и Британия, как раз будут иметь эффект на Кремлевское руководство.

– То есть Путин не решится атаковать НАТО, как бы он не блефовал?

Михаил Гончар: Думаю, что да. Попытка прощупать штыком имеет место, как я сказал, гибридным способом – миграционные волны. Но совсем другое дело сделать это именно боевым способом. Это уже будет совершенно другая реакция. И этого как раз они и остерегаются. Поэтому и продолжают нагнетать ситуацию вокруг Украины вдоль границ с Востока, и с Севера, и с Юга, и с моря тоже. Чтобы показывать не только нам, но и НАТО «кузькину мать».

– США и НАТО готовятся к «бряцанию ядерным оружием» со стороны Кремля? Какие сценарии прорабатываются? Как отреагируют?

Михаил Гончар: Это не новые сценарии, он давно уже на столе российской пропаганды и даже на некоторых международных конференциях, в частности, Варшавский форум по безопасности, проводилось моделирование несколько лет тому назад по поводу: «Что будет в случае, если Россия отважится на подобные сценарии?». Поэтому новости здесь нет. Новость разве что в том контексте, что сейчас Россия проводит широкие учения своих стратегических сил, и вот в середине февраля они должны там какие-то поиски показать. То есть, намекая на то, что Россия может использовать ситуации, когда может быть возможно использование ядерного оружия. Но когда-то, ещё во времена президентства Трампа, из Вашингтона прозвучало очень четкая констатация в ответ на российские нарративы по поводу того, что может иметь место локальное применение тактического ядерного оружия, не стратегическое. Из Вашингтона прозвучал очень чёткий ответ: «не имеет значения, какое, тактическое или стратегическое, оружие будет применено, потому что ответ будет адекватным», не с точки зрения того, что вы один раз стрельнули и тоже один раз получите в ответ, нет. Это будет массированный ответ, но Соединённые Штаты имеют возможности ответить на ядерный удар, ограниченный удар неядерными возможностями. Поэтому сейчас как раз с российской стороны пытаются создать очередной медиавсплеск с тем, чтобы на фоне имеющейся ситуации усилить свои позиции, которые явно оказались не столь сильными, как на это рассчитывали в Москве, что, мол, где вот они создадут такую проекцию угрозы силой, сконцентрировав группировку войск на границах Украины и Беларуси, и все сдадут Украину, и НАТО начнёт сползать. Мы уже видим, что так не выйдет, и так не происходит.

– Валентин, Вы сказали, что НАТО в слабом состоянии. В чём конкретно их слабость?

Валентин Бадрак: Смотрите, главный мой посыл по поводу слабости НАТО состоит в том, что во времена Трампа Соединённые Штаты утратили лидерство в НАТО. Мы помним эти констатации Вашингтона и Берлина по поводу климата и по поводу различных других вопросов. У нас возникли такие коллизии, которых никогда не было. Например, Соединённые Штаты вошли в такие отношения с Турцией, которых никогда не было, между ними всегда была безоговорочная поддержка. Сейчас вот на фоне того, что в Турции разворачивает С-400 «Триумф», российский зенитный ракетный комплекс, Соединённые Штаты заблокировали поставки. Мы видим ситуацию, когда разность интересов внутри НАТО привела к тому, что фактически невозможно говорить о каком-то оперативном консенсусе по серьёзным, сложнейшим вопросам безопасности.

Вторая история связана с тем, что Путин, как единоличный распорядитель Кремля, играет на этом, и его цепочка прохождения решений получается в разы короче, чем в НАТО. Поэтому сейчас мы более серьёзно говорим о каких-то региональных союзах, например, Великобритания, Польша, Украина, где мы уже не рассматриваем ситуацию всего Североатлантического альянса. Вот это вот важнейший момент. Ситуация идёт к тому, что будут раздаваться более автономные подразделения, которые смогут решать задачи оперативно. Удар можно будет получить откуда угодно, с любой территории, и вся задача современных подразделений – это быть вооружёнными массовыми мощными технологиями. Подобные вещи сегодня будут решать гораздо больше, нежели наличие ядерного оружия.

Над текстом працювали Тетяна Забаштанська та Єлизавета Шелефонтюк