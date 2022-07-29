Інфляція в єврозоні сягнула нового рекорду на тлі підвищення цін через війну в Україні

Рівень інфляції в єврозоні досяг 8,9 відсотка в липні, що є новим рекордом, на тлі неспровокованого вторгнення Росії в Україну і продовження підвищення у цьому зв’язку ціни на енергоносії та продукти харчування.

Статистичне агентство Європейського союзу Eurostat 29 липня повідомило, що річний рівень інфляції в 19 країнах, які використовують євро, зріс з 8,6 відсотка в попередньому місяці до нинішніх 8,9.

Основною причиною зростання курсу стали ціни на енергоносії, які зросли за рік на 39,7 відсотка, і ціни на продукти харчування, які зросли за рік на 9,8%.

Глобальний інфляційний тиск і так був високим через пандемію COVID-19. Війна РФ проти України лише загострила напруженість попиту та пропозиції, підірвала настрої споживачів і поставила під загрозу глобальне економічне зростання. Це спричинило хвилю інфляції по всьому світу.