Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

Верховна Рада України звільнила Кирила Шевченка з посади керівника Національного банку. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту. Подробиць там не навели.

Член фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі додав, що таке рішення підтримали 263 народні депутати, а самого Шевченка на засіданні не було.

Тим часом, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру колишнього голови «Ощадбанку» Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України. Проєкт постанови про це 6 жовтня оприлюднений на сайті Верховної Ради.

4 жовтня у Нацбанку повідомили, що Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. За словами Шевченка, він вирішив залишити посаду через стан здоров’я.

Кирило Шевченко очолив НБУ у липні 2020 року.